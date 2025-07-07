Зарплати українських розробників в Україні та за кордоном (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати українських розробників в Україні та за кордоном (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Зарплати українських розробників в Україні та за кордоном (інфографіка)

За останні пів року тенденція до зниження зарплат збереглася тільки у розробників рівня Middle (-$50 проти грудня 2024 року). Зарплати досвідчених розробників рівня Senior і вище мають тенденцію до зростання. Виняток — Tech Leads, медіанна зарплата у яких дещо знизилась (-$50 за пів року). Падіння зарплат джуніор-розробників зупинилося — медіана повернулася на рівень літа 2024 року (+$30 за пів року).

Про це свідчать результати опитування Dou. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

Медіанні зарплати

Інфографіка: Dou

За квартилями

У досвідчених розробників зростає не тільки медіана, а й третій квартиль, тобто зарплати найоплачуваніших фахівців. Найактивніше зростав третій квартиль у Senior: +$500 за пів року. Позитивна динаміка в третьому квартилі також у Team Leads (+$175) і Tech Leads (+$150).

Інфографіка: Dou

За досвідом роботи

За останні пів року просіли зарплати розробників, які прийшли в ІТ 2−6 років тому. Це одна з найчисельніших груп фахівців — вони становлять 43% всіх розробників. Зросли медіанні зарплати розробників з досвідом 8−14 років. У тих, хто працює в ІТ 15 і більше років, зарплати стабільні.

Початківці з досвідом до року, як і раніше, можуть розраховувати на $400−600.

Інфографіка: Dou

За містами

Зарплати розробників у Києві та Львові залишаються найвищими. Різниці між містами практично немає: медіанна зарплата джуніора $1000, мідла — $2500, сеньйора — $5000, лідів — $5700. В Одесі схожі зарплати у джунів та мідлів, але дещо нижчі у сеньйорів ($4500).

Далі за рівнем зарплат — Вінниця, Дніпро та Івано-Франківськ. Медіанні зарплати джуніорів у цих містах $850−900, мідлів — $2400−2475, сеньйорів — $4500.

Медіанна зарплата розробників в Харкові досить висока ($3000) завдяки великій частці лідів, які працюють в місті. Проте зарплати джунів ($775), мідлів ($2010) та сеньйорів ($4400) тут нижчі, ніж в інших великих містах.

Інфографіка: Dou

За спеціалізаціями

Back-end та Mobile, як і раніше, спеціалізації з найвищими медіанними зарплатами. Проте найвищі зарплати джунів зараз у Back-end та Full Stack фахівців.

За останні пів року на $200−300 зросли медіанні зарплати сеньйорів більшості напрямів. Виняток — Front-end розробка, де змін не відбулося. В Back-end та Full Stack на $100 зросла медіанна зарплата джуніорів.

Після зимового падіння відновилися зарплати Mobile-розробників рівня Lead/Staff/Principal і вище (+$500).

За мовами програмування

TypeScript. Зарплати сеньйорів перестали знижуватися і залишаються на рівні грудня 2024 року. Зарплати мідлів дещо знизилися (-$100). Зарплати джунів практично без змін.

JavaScript. Зарплати сеньйорів та мідлів знову падають (-$225 та -$175 за пів року). Зарплати джунів відновилися до рівня літа 2024-го.

C# / .NET. Падіння зарплат, яке почалося в 2022−23 роках, зупинилося. За пів року медіанні зарплати зросли у фахівців всіх рівнів: +$250 у сеньйорів, +$100 у мідлів, +$45 у джуніорів.

Java. Зарплати сеньйорів продовжили зростати (+$100 проти грудня 2024 року). Зарплати мідлів знижуються з грудня 2023 року, -$50 за останні пів року. Зарплати джунів стабільні.

PHP. Зарплати сеньйорів практично відновилися після падіння, яке тривало останні два роки: +$325. У мідлів продовжується нисхідний тренд: -$200 за пів року. В зарплатах джунів з’явилася позитивна тенденція: +$100 з грудня.

Python. Тренд на зростання зарплат сеньйорів, який з’явився в грудні 2024 року, продовжився і в першому півріччі 2025 року: +$175 за пів року. У мідлів теж позитивні тенденції: +$100 за пів року. Зарплати джуніорів стабільні.

Kotlin. Зарплати сеньйорів зросли на $165 за пів року, проте не досягли максимуму, який був два роки тому. Зарплати мідлів продовжують знижуватися (-$103). Зарплати джунів дещо відновилися після падіння в другій половині 2024-го, проте залишаються одними з найнижчих серед усіх мов програмування.

C++. Зарплати сеньйорів мають нисхідний тренд (-$200 за пів року). Зарплати мідлів залишаються стабільними після грудневого падіння. Медіанна зарплата джунів різко зросла (+$315), проте це може бути випадковим коливанням.

Swift. Зарплати Swift-розробників всіх рівнів зросли за останні пів року: +$175 у сеньйорів, +$400 у мідлів та +$50 у джунів.

Ruby/Rails. Зарплати сеньйорів зросли на $100 за останні пів року. Зарплати мідлів продовжують знижуватися: -$125. Анкет від джунів недостатньо для надійного аналізу (6 анкет).

Go. Зарплати сеньйорів, які пишуть на Go, хоч і залишаються одними з найвищих в Україні, проте мають тенденцію до зниження: -$100 за пів року і -$488 за рік. Зарплати мідлів дещо відновилися після падіння в другій половині 2024-го: +$73 за пів року. Анкет від джунів недостатньо для надійного аналізу (8 анкет).

Медіанні зарплати за країнами

«Чисті» (після сплати податків) медіанні зарплати українських розробників, які зараз за кордоном, зросли за останні пів року. Позитивна динаміка у фахівців усіх рівнів: +$205 у джунів, +$150 у мідлів, +$200 у сеньйорів та +$500 у фахівців Lead/Staff/Principal і вище.

В Україні позитивна динаміка тільки у сеньйорів (+$200 за пів року), у фахівців інших тайтлів — без змін.

Інфографіка: Dou

Найвищі «чисті» медіанні зарплати у українських розробників, які зараз живуть та працюють в США, Великій Британії та Іспанії. Понад 30% тих, хто переїхав в ці країни, мають тайтл Lead/Staff/Principal і вище.

Найнижчі — в Німеччині, Чехії, Румунії та Болгарії. Частково це пояснюється більшою часткою джуніорів та мідлів, які переїхали в ці країни. Проте медіанні зарплати розробників рівня Senior тут теж дещо нижчі, ніж в інших країнах.

Інфографіка: Dou

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