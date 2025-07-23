Малий бізнес відновлюється: українці відкрили більше ФОПів, ніж закрили — Finance.ua
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Малий бізнес відновлюється: українці відкрили більше ФОПів, ніж закрили

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Малий бізнес відновлюється: українці відкрили більше ФОПів, ніж закрили
Малий бізнес відновлюється: українці відкрили більше ФОПів, ніж закрили
Після непростого початку року ситуація в секторі малого бізнесу в Україні покращилася. У другому кварталі 2025 року кількість новостворених ФОПів перевищила число закритих — це свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища.
Про це свідчить долідження аналітиків YouControl.Market.

Як українці відкривали бізнес у 2025 році

У першому кварталі 2025 року склалася аномальна ситуація: закрилися понад 110 тис. ФОПів, тоді як нових зареєстрували лише 57,7 тис. Причиною цього стала переважно технічна затримка — до статистики потрапили і закриття, накопичені за час, коли не працювали держреєстри. У підсумку чисте скорочення підприємців за цей період склало понад 50 тисяч.
У другому кварталі ситуація кардинально змінилася. Ефект «відкладеного попиту» зійшов нанівець:
  • кількість закриттів зменшилася майже на половину — до 55 тис.
  • кількість нових ФОПів зросла до 89,4 тис. (+55% порівняно з першим кварталом)
Це дозволило сектору малого бізнесу вийти в плюс майже на 34,4 тис. ФОПів — на кожні 100 нових припадало лише 62 закриття.
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Які галузі зростають найактивніше

Як і раніше, основна підприємницька активність зосереджена в 10 ключових галузях — на них припадає понад 80% нових реєстрацій.
У ТОП-5 напрямів за кількістю нових ФОПів:
  1. Роздрібна торгівля: 31,4 тис. нових ФОПів (+113% до I кв.)
  2. ІТ-сфера: 9,9 тис. нових ФОПів (+14%)
  3. Надання інших індивідуальних послуг: 9,6 тис. відкриттів (проти 7,6 тис. у I кв.)
  4. Транспорт і логістика: 6 тис. нових ФОПів
  5. Громадське харчування: 5,1 тис. відкриттів.
Малий бізнес відновлюється: українці відкрили більше ФОПів, ніж закрили
Також помітне зростання показали оптова торгівля, освіта, реклама і маркетинг, медичні послуги та сільське господарство — від +14% до +70%.

У яких регіонах найактивніше відкривають бізнес

Найвищі темпи приросту підприємництва спостерігалися у великих містах та промислових регіонах.
Лідери за кількістю нових ФОПів (II кв. 2025):
  • Київ — 11 648 нових ФОПів (у I кв. було 8 542)
  • Дніпропетровська область — 8,1 тис. (проти 5,5 тис.)
  • Львівська область — 6,9 тис.
  • Одеська область — 6,8 тис.
  • Київська область — 6,6 тис.
  • Харківська область — 6,5 тис.
Ці шість регіонів разом забезпечили майже половину всіх нових ФОПів в Україні за квартал.
Малий бізнес відновлюється: українці відкрили більше ФОПів, ніж закрили

Де закривається найбільше бізнесів

Щодо закриття бізнесів, то картина теж покращилася в усіх регіонах.
Київ залишається на першому місці за абсолютною кількістю закритих ФОПів — більш ніж 7 тисяч закриттів у II кв. 2025 (проти майже 14,5 тисяч у I кв.). Проте столиця тепер має позитивний баланс: нових бізнесів відкрилося майже на 4,5 тис. більше, ніж закрилося.
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Дніпропетровська область очолила антирейтинг серед областей із показником 4,9 тис. закритих ФОПів за квартал, але й тут чистий результат став позитивним (+3,3 тис. ФОП).
Далі за закриттями йдуть Харківщина, Одещина, Львівщина та Київщина.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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