Нові правила: для ФОПів готують податкову реформу — Finance.ua

Нові правила: для ФОПів готують податкову реформу Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Нові правила: для ФОПів готують податкову реформу

З 2026 року в Україні скасовується щомісячна звітність для ФОПів (фізичні особи-підприємці) — вона не дала жодного позитивного ефекту для бюджету, але створила зайву бюрократію. Підприємці знову звітуватимуть раз на квартал, як і до 2025 року.

Про це повідомила народна депутатка Галина Васильченко («Голос») в етері одного з телеканалів, пишуть enovosty.com

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До 2025 року ФОПи, а також юридичні особи з найманими працівниками подавали податкову звітність один раз на квартал.

Звітність стосувалася трьох платежів:

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО),

єдиного соціального внеску (ЄСВ)

військового збору.

Проте на початку 2025 року, в межах масштабного законопроєкту щодо змін до податкової системи, була ухвалена норма про щомісячну подачу звітів.

Міністерство економіки аргументувало таке рішення потребою оперативно моніторити зміну кадрів на підприємствах для забезпечення бронювання критично важливих спеціалістів. Але ця логіка не стосувалася ФОПів, які взагалі не мають права на бронювання працівників, і виявилася надуманою. Тому нововведення викликало обурення серед бізнес-спільноти та правників.

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Як розповіла Васильченко, ініціатива про повернення до квартальної звітності обговорювалася пів року, з комітетами, урядом і за участі робочих груп. «Ми неодноразово ставили питання, яке відношення мають ФОПи до „критичності“? Ця вимога створила лише зайве навантаження», — наголосила вона.

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У березні 2025 року було зареєстровано відповідний законопроєкт. Хоча його не вдалося ухвалити одразу через відсутність одного голосу, завдяки наполегливості депутатів, норму таки вдалося переглянути. Вже з 1 січня 2026 року ФОПи знову зможуть звітувати один раз на квартал, як це було до змін.

Нагадаємо, у 2025 році частка жінок серед нових підприємців сягнула 61%, тобто кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка.

Про це свідчить аналітика YC. Market, надана Finance.ua.

Активність жінок у підприємництві в Україні зростає ще з 2020 року. За даними дослідження, за останні п’ять років кількість ФОП-жінок збільшилась на 22,5%. Все більше українок розпочинають власну справу у відповідь на виклики війни, переїзду, пошуку фінансової незалежності чи нових життєвих обставин.

Також 1 липня фізичні особи — підприємці (ФОП) 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ та найманих працівників , можуть подавати податкові декларації за ІІ квартал через портал «Дія».

Як це зробити

Авторизуватися в особистому кабінеті на Порталі. Перейти у розділ Відомості про мене, далі — Податки. Вибрати — Звіти та декларації, потім — Декларація. Вказати суму доходу. Перевірити звіт та відредагувати його за потреби. Підписати декларацію КЕП (файловим або апаратним ключем) і надіслати.

У Дії доступна сплата єдиного податку — 5% доходу, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати за кожний місяць, військового збору — 1% доходу.

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