Лимиты на продажу продуктов: что говорят в Кабмине Сегодня 14:23 — Личные финансы Лимиты на продажу продуктов: что говорят в Кабмине

Ограничения на продажу продуктов в супермаркетах стали преждевременными и способны лишь подогреть искусственный ажиотаж среди покупателей.

Тарас Высоцкий. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр аграрной политики и продовольствия

На фоне систематических обстрелов врага, в которые, в частности, попадают и продуктовые склады, некоторые супермаркеты начали вводить ограничения на продажу товаров. В Кабмине такие действия считаются преждевременными.

«Во-первых, такие меры точно преждевременны. Во-вторых, нужно проанализировать, не создают ли они еще больший ажиотаж. Люди могут воспринимать это так: если уже ввели ограничения, значит, надо купить все шесть пачек, даже если сначала планировали взять одну», — прокомментировал Высоцкий ограничения в магазинах.

Он также отметил, что это решение не обсуждалось с профильными ведомствами, потому сложно оценить его влияние на поведение потребителей. Однако оснований вводить лимиты из-за того, что продукции физически не хватает, нет.

Речь идет о продуктах социального значения: сахар, крупы, растительное масло. Объемов их производства предостаточно. В некоторых местах могут возникать отдельные проблемы, но в масштабах страны масштабного дефицита нет.

Высоцкий отмечает, что оснований переживать, что на длительный период с полок могут исчезнуть крупы, растительное масло, мука, сахар или яйца, в текущей ситуации также нет.

Лимиты в супермаркетах

В сети супермаркетов «Ашан» на прошлой неделе сообщили о введении ограничений на продажу определенных товаров. Речь идет о консервах, растительном масле, уксусе, соли, сахаре, муке, крупах, макаронных изделиях. Максимальное количество на один чек — до 6 штук или 6 кг весовых товаров, а яйца — до 6 десятков.