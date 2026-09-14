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С 15 сентября в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд

Фондовый рынок
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С 15 сентября в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд
С 15 сентября в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд
Несмотря на ежедневные обстрелы, Укрзализныця продолжает модернизировать подвижной состав.
Так, капитально отремонтированный луганский электропоезд ЭПЛ2Т-002 обретает новую жизнь на одном из наиболее популярных региональных маршрутов УЗ.
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Уже с 15 сентября новый поезд выходит на маршрут № 835/836 Львов — Стрый — Сколе — Тухля — Славско — Воловец — Свалява — Мукачево — Ужгород.

Что там будет

  • Мягкие и удобные кресла.
  • Кондиционирование.
  • Wi-Fi.
  • Розетки и порты Type-C, USB.
  • Крепления для велосипедов.
  • Пеленальные столики.
  • Снеки и напитки из торгового автомата в буфетной зоне.
  • Пандусы и специальные места для людей с инвалидностью.
  • Указатели и таблички шрифтом Брайля.
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Ранее Укрзализныця получила необычный тягач Mercedes-Benz.
Напомним, АО «Укрзализныця» , несмотря на обстрелы и эвакуационные остановки, перевезло в июле 2026 года на 100 тыс. больше пассажиров, чем за аналогичный период 2025 года — 2,8 млн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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