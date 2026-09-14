С 15 сентября в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд Сегодня 13:36 — Фондовый рынок С 15 сентября в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд

Несмотря на ежедневные обстрелы, Укрзализныця продолжает модернизировать подвижной состав.

Так, капитально отремонтированный луганский электропоезд ЭПЛ2Т-002 обретает новую жизнь на одном из наиболее популярных региональных маршрутов УЗ.

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Уже с 15 сентября новый поезд выходит на маршрут № 835/836 Львов — Стрый — Сколе — Тухля — Славско — Воловец — Свалява — Мукачево — Ужгород.

Что там будет

Мягкие и удобные кресла.

Кондиционирование.

Wi-Fi.

Розетки и порты Type-C, USB.

Крепления для велосипедов.

Пеленальные столики.

Снеки и напитки из торгового автомата в буфетной зоне.

Пандусы и специальные места для людей с инвалидностью.

Указатели и таблички шрифтом Брайля.

Ранее Укрзализныця получила необычный тягач Mercedes-Benz.