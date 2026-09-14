С 15 сентября в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд
Что там будет
- Мягкие и удобные кресла.
- Кондиционирование.
- Wi-Fi.
- Розетки и порты Type-C, USB.
- Крепления для велосипедов.
- Пеленальные столики.
- Снеки и напитки из торгового автомата в буфетной зоне.
- Пандусы и специальные места для людей с инвалидностью.
- Указатели и таблички шрифтом Брайля.
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