Комитет ВР поддержал отставку генпрокурора Сегодня 14:15 — Казна и Политика

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал представление об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Депутаты профильного комитета рассмотрели представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение было принято без единого голоса против.

За — 17

Против — 0

Воздержались — 0.

Окончательное решение об отставке генпрокурора парламент примет на пленарном заседании уже завтра, 15 сентября. В это время нардепы проголосуют в сессионном зале.

Напомним, 4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора, которая якобы «крышевала» сеть мошеннических колл-центров.

Тогда же детективы задержали заместителя начальника международного департамента ОГП Сергея Крапиву.

На следующий день в Офисе генпрокурора заявили о готовности сотрудничать со следствием, но пообещали проверить действия детективов во время ночных обысков.

В ведомстве утверждали, что следователи получили доступ и к материалам, не относящимся к предмету расследования.

Между тем, Руслан Кравченко опроверг слухи о своем исчезновении и заявил, что причастного к делу работника уже отстранили от должности.

Генпрокурор также заверил, что лично не имеет отношения к прикрытию колл-центров.

Как сообщало РБК-Украина, Специализированная антикоррупционная прокуратура впоследствии требовала для Сергея Крапивы меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 200 миллионов гривен.