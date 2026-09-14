Президент ввел санкции против Мендель и предприятий корпорации «Ростех» — детали Сегодня 10:44 — Казна и Политика Президент ввел санкции против Мендель и предприятий корпорации «Ростех» — детали

Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, российских компаний, связанных с «Ростехом», а также 20 судов теневого флота рф.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Украина ввела санкции против Юлии Мендель

Зеленский подписал три указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций. Ограничения, в частности, касаются бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

Она вошла в список из 10 граждан Украины и россии, против которых Украина ввела санкции. В Офисе президента заявили, что эти люди причастны к распространению дезинформации, российской пропаганде и поддержке агрессивной политики россии.

В своем Facebook Юлия Мендель заявила , что санкции, мол, ввели за несколько дней до ее запланированного выступления в Европарламенте. Она отметила, что такие действия против граждан Украины антиконституционны.

Отдельный пакет санкций применили к 29 гражданам россии и 29 российским компаниям, связанным с государственной корпорацией «Ростех». Среди них — поставщики оборудования, электроники и компонентов для производства ракет и дронов, производители товаров двойного назначения, исследовательские организации и ІТ-компании.

В санкционный список также попало заведение, которое готовит специалистов для концерна «Калашников».

По словам уполномоченного президента по санкционной политике Владислава Власюка, предприятия «Ростеха» обеспечивают до 80% вооружения и военной техники, которые россия использует в войне против Украины.

Еще одно решение СНБО предусматривает санкции против 20 судов, которые россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Эти суда перевозят российскую нефть в Индию, Египет и Турцию. Они ходят под флагами Либерии, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау.