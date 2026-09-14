Зеленский подписал три указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций. Ограничения, в частности, касаются бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель.
Она вошла в список из 10 граждан Украины и россии, против которых Украина ввела санкции. В Офисе президента заявили, что эти люди причастны к распространению дезинформации, российской пропаганде и поддержке агрессивной политики россии.
В своем Facebook Юлия Мендель заявила, что санкции, мол, ввели за несколько дней до ее запланированного выступления в Европарламенте. Она отметила, что такие действия против граждан Украины антиконституционны.
Отдельный пакет санкций применили к 29 гражданам россии и 29 российским компаниям, связанным с государственной корпорацией «Ростех». Среди них — поставщики оборудования, электроники и компонентов для производства ракет и дронов, производители товаров двойного назначения, исследовательские организации и ІТ-компании.
В санкционный список также попало заведение, которое готовит специалистов для концерна «Калашников».
По словам уполномоченного президента по санкционной политике Владислава Власюка, предприятия «Ростеха» обеспечивают до 80% вооружения и военной техники, которые россия использует в войне против Украины.
Еще одно решение СНБО предусматривает санкции против 20 судов, которые россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.
Эти суда перевозят российскую нефть в Индию, Египет и Турцию. Они ходят под флагами Либерии, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау.
Украина планирует передать информацию об этих санкциях международным партнерам для синхронизации ограничений.