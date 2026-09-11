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Дания выделит около 7 млн долл. на поддержку 1,8 млн украинских ветеранов

Казна и Политика
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Дания выделит около 7 млн долл. на поддержку 1,8 млн украинских ветеранов
Дания выделит около 7 млн долл. на поддержку 1,8 млн украинских ветеранов
Дания выделит 45 млн датских крон или около $7 млн ​​на новую программу поддержки украинских ветеранов.
Инициатива должна помочь им вернуться в гражданскую жизнь и найти работу, сообщает МИД Дании.
По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, программа рассчитана примерно на 1,8 млн. украинских ветеранов.
«Стабильная Украина важна для нашей собственной безопасности. Поэтому Дания предоставляет 45 млн крон на новую датскую инициативу для примерно 1,8 млн ветеранов Украины, чтобы они могли найти путь к гражданской жизни и работе», — заявил Расмуссен.
Основным направлением инициативы станет поддержка ветеранов во время реинтеграции, в частности, их возвращения на рынок труда после службы.
Глава датского МИД подчеркнул, что помощь Украине и ее стабильность также непосредственно отвечают интересам безопасности Дании.
По материалам:
УНН
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