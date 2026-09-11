Госстат ухудшил оценку роста ВВП во 2-м квартале
- уточнения оперативных данных, в частности, административных данных Госказначейства (отчеты об исполнении Государственного и местного бюджетов);
- получения расширенных данных Платежного баланса;
- поступления новых данных от НБУ по финансовым корпорациям, страховым компаниям, ломбардам, Пенсионному фонду, Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;
- поступления дополнительных данных по статистике услуг, а именно по почтовой и курьерской деятельности и телекоммуникациям.
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