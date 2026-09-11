Госстат ухудшил оценку роста ВВП во 2-м квартале Сегодня 15:12 — Казна и Политика Госстат ухудшил оценку роста ВВП во 2-м квартале

Государственная служба статистики ухудшила оценку роста ВВП во 2-м квартале с 0,6% до 0,4%.

Об этом говорится в сообщении Госстата

«Произведена предварительная оценка ВВП за ІІ квартал 2026 г. Во ІІ квартале 2026 г. реальный ВВП: +0,3% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора); +0,4% по сравнению с ІІ кварталом 2025г», — говорится в сообщении.

В начале августа текущего года Госстат сообщил, что в апреле-июне текущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Изменение оценки реального ВВП во ІІ квартале 2026 года произошло вследствие:

уточнения оперативных данных, в частности, административных данных Госказначейства (отчеты об исполнении Государственного и местного бюджетов);

получения расширенных данных Платежного баланса;

поступления новых данных от НБУ по финансовым корпорациям, страховым компаниям, ломбардам, Пенсионному фонду, Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;