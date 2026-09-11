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Госстат ухудшил оценку роста ВВП во 2-м квартале

Казна и Политика
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Госстат ухудшил оценку роста ВВП во 2-м квартале
Госстат ухудшил оценку роста ВВП во 2-м квартале
Государственная служба статистики ухудшила оценку роста ВВП во 2-м квартале с 0,6% до 0,4%.
Об этом говорится в сообщении Госстата.
«Произведена предварительная оценка ВВП за ІІ квартал 2026 г. Во ІІ квартале 2026 г. реальный ВВП: +0,3% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора); +0,4% по сравнению с ІІ кварталом 2025г», — говорится в сообщении.
В начале августа текущего года Госстат сообщил, что в апреле-июне текущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Изменение оценки реального ВВП во ІІ квартале 2026 года произошло вследствие:
  • уточнения оперативных данных, в частности, административных данных Госказначейства (отчеты об исполнении Государственного и местного бюджетов);
  • получения расширенных данных Платежного баланса;
  • поступления новых данных от НБУ по финансовым корпорациям, страховым компаниям, ломбардам, Пенсионному фонду, Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;
  • поступления дополнительных данных по статистике услуг, а именно по почтовой и курьерской деятельности и телекоммуникациям.
Госстат ухудшил оценку роста ВВП во 2-м квартале
По материалам:
Finance.ua
Госстат
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