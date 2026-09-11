Печать денег, инфляция и задержки зарплат: Минфин предупредил об ограничении расходов Сегодня 09:05 — Казна и Политика В Минфине не исключают задержек зарплат

Министерство финансов вынужденно ограничивает расходы государственного бюджета. При недостаточной ликвидности возможны задержки выплаты зарплат в государственном секторе экономики.

Об этом сообщил Министр финансов Сергей Марченко на заседании комитета Верховной Рады, передает Экономическая правда.

«Мы вынужденно применяем меры по ограничению расходов», — заявил он.

В Минфине не исключают задержек зарплат

По словам Марченко, ситуация будет зависеть от поступления средств на единый казначейский счет.

«Все зависит от того, как будут поступать средства на единый казначейский счет. Я не исключаю, что возможны задержки. Я надеюсь, что до задержек зарплат не дойдет, потому что это будет финансовая катастрофа. Но такая вероятность есть», — сказал министр.

Расходы предлагают перенести на декабрь

По словам министра, Минфин подготовил два вида мер по реагированию на ситуацию.

В частности, предлагается перенести на декабрь расходы, которые пока не так актуальны. Социальных расходов это не касается. Соответствующая докладная записка министра финансов уже подготовлена.

Кроме того, на заседание правительства вынесены регламенты по действиям в случае ограниченной ликвидности.

«Мы подготовили соответствующие регламенты, как мы поступаем в период ограниченной ликвидности. В первую очередь, мы финансируем сектор безопасности и обороны. Как только у нас появляются дополнительные источники финансирования, мы финансируем все остальные расходы», — сказал Марченко.

По словам министра, ограничения будут касаться всех бюджетов, в том числе местных.

«Любые программы строительства, в том числе и социального, будут приостановлены, пока у нас не будет достаточной ликвидности для финансирования», — рассказал Марченко.

Минфин не исключает монетарного финансирования

Отдельно министр отметил, что правительство не исключает возможность монетарного финансирования бюджета.

«Мы не исключаем монетарное финансирование бюджета. Это, соответственно, девальвация гривны, инфляция и другие негативные последствия «, — отметил Марченко.

ЭП отмечает, что под монетарным финансированием бюджета подразумевается печать денег Национальным банком. Такой механизм применялся в начале полномасштабной войны, когда доходы государственного бюджета резко сократились.

«Мы будем реагировать соответственно. Но с утратой возможности общаться с международными кредиторами это тоже следует понимать», — отметил министр.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Европе удивились, узнав, что Украине не хватает 27 миллиардов долларов на оборону. Некоторые партнеры подвергают сомнению эффективность расходования средств или завышение потребностей.

Запрос Киева удивил и обеспокоил европейских чиновников, ведь в начале этого года Европейский Союз уже согласовал для Украины кредит более чем на $100 млрд.