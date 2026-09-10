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«Ситуация серьезная». Правительство передало в Раду еще три законопроекта для привлечения международной помощи

Казна и Политика
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Ситуация с дефицитом государственного бюджета серьезная
Ситуация с дефицитом государственного бюджета серьезная
Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду еще три законопроекта, являющихся частью пакета, необходимого для привлечения международного финансирования и покрытия дефицита государственного бюджета.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Законопроекты касаются работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, АО «Укрзализныця» и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Министрам поручено безотлагательно проработать законопроекты с народными депутатами на уровне парламентских комитетов.
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Правительство с начала сентября передало в Раду 8 законопроектов

«Ситуация с дефицитом государственного бюджета серьезная. Поэтому нам необходима совместная и скоординированная работа. Свою часть работы правительство выполняет: с начала сентября мы одобрили и передали на рассмотрение 8 законопроектов», — подчеркнул Корецкий.
Премьер-министр отметил, что до 1 ноября все необходимые решения правительства будут приняты.
«Призываю всех народных депутатов, независимо от политических предпочтений, поддержать правительство, поддержать Украину и украинцев, и проголосовать как можно скорее все необходимые для финансовой помощи законы», — призвал глава правительства.
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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писал, что бюджетная ситуация в Украине сейчас худшая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения. Уже возникли проблемы с ликвидностью, а потребность во внешнем финансировании растет. «Мы уже видим некоторые проблемы с ликвидностью, и мы подразумеваем определенный дефицит в нашем бюджете. Это значит, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, за неимением ликвидности. Будут последствия», — сказал министр.
Министр сообщил, что во время подготовки нового бюджета правительство исходит из предположения, что война будет продолжаться в 2027 году. Украина должна найти $32,6 млрд для покрытия прогнозируемого дефицита финансирования.
По материалам:
Finance.ua
БюджетКабминФинансовая помощь
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