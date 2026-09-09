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Венгрия проиграла суд об использовании замороженных российских активов для помощи Украине — детали

Казна и Политика
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Венгрия проиграла суд об использовании замороженных российских активов для помощи Украине — детали
Венгрия проиграла суд об использовании замороженных российских активов для помощи Украине — детали
9 сентября Суд Европейского Союза (Суд Справедливости ЕС) отклонил иск Венгрии против решения ЕС использовать непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка для финансирования помощи Украине.
Об этом сообщает Reuters.

Подробности

Венгрия подала иск в 2024 году. Она пыталась обжаловать решение об использовании замороженных российских активов и доходов от них для военной помощи Украине.

Почему суд не рассматривал иск

Суд отметил, что Венгрия воздержалась во время голосования за решение о предоставлении Украине помощи за счет доходов от замороженных российских активов. После этого комитет Европейского фонда мира решил, что Венгрия не должна участвовать в принятии решения по использованию этих средств.
В решении суда говорится, что комитет принимал политическое решение в рамках Совместной внешней политики и безопасности ЕС (CFSP). Оно определяло, на какие цели направить средства и какое военное оборудование приобрести для ВСУ.
«Обжалуемое решение содержало политический или стратегический выбор в рамках Совместной внешней и политики безопасности ЕС», — отметил Суд ЕС.
Поэтому суд пришел к выводу, что не может рассматривать обжалование такого решения.

Правовая позиция

Суд также отметил, что обжалуемое решение содержало политический или стратегический выбор в рамках Совместной внешней и политики безопасности ЕС (CFSP). Выбор заключался в том, что решение определяло распределение средств на финансирование приобретения оборудования военного характера, предназначенного для Вооруженных Сил Украины, а также избрало вид помощи, на который эти деньги должны быть выделены.
Напомним, Украина настаивает на возобновлении дискуссии о полном использовании замороженных активов рф и уже передала ЕС конкретное предложение о создании специального механизма.
По материалам:
Діло
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