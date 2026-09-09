9 сентября Суд Европейского Союза (Суд Справедливости ЕС) отклонил иск Венгрии против решения ЕС использовать непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка для финансирования помощи Украине.
Венгрия подала иск в 2024 году. Она пыталась обжаловать решение об использовании замороженных российских активов и доходов от них для военной помощи Украине.
Почему суд не рассматривал иск
Суд отметил, что Венгрия воздержалась во время голосования за решение о предоставлении Украине помощи за счет доходов от замороженных российских активов. После этого комитет Европейского фонда мира решил, что Венгрия не должна участвовать в принятии решения по использованию этих средств.
В решении суда говорится, что комитет принимал политическое решение в рамках Совместной внешней политики и безопасности ЕС (CFSP). Оно определяло, на какие цели направить средства и какое военное оборудование приобрести для ВСУ.
«Обжалуемое решение содержало политический или стратегический выбор в рамках Совместной внешней и политики безопасности ЕС», — отметил Суд ЕС.
Поэтому суд пришел к выводу, что не может рассматривать обжалование такого решения.
Правовая позиция
Суд также отметил, что обжалуемое решение содержало политический или стратегический выбор в рамках Совместной внешней и политики безопасности ЕС (CFSP). Выбор заключался в том, что решение определяло распределение средств на финансирование приобретения оборудования военного характера, предназначенного для Вооруженных Сил Украины, а также избрало вид помощи, на который эти деньги должны быть выделены.
Напомним, Украина настаивает на возобновлении дискуссии о полном использовании замороженных активов рф и уже передала ЕС конкретное предложение о создании специального механизма.