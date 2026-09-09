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ЕС одобрил €3,2 млрд для Украины на ракеты Patriot

Казна и Политика
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Транш в размере €3,2 млрд позволит Украине более эффективно защищать свое воздушное пространство
Транш в размере €3,2 млрд позволит Украине более эффективно защищать свое воздушное пространство
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовали договоренность государств-членов ЕС о предоставлении Украине специального регуляторного исключения (дерогации). Оно позволит закупать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot за счет европейского кредита на €90 млрд.
Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии во вторник, 8 сентября.
«Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую соглашение государств-членов об исключении для Украины, которое позволит покупать критически важную продукцию для систем противовоздушной обороны Patriot», — заявила фон дер Ляен.

€3,2 млрд на нужды ПВО

По словам фон дер Ляен, транш в размере €3,2 млрд позволит Украине более эффективно защищать свое воздушное пространство от неизбирательных атак со стороны россии.
Глава Еврокомиссии напомнила, что эти средства выделяются дополнительно к €8,4 млрд евро, которые уже были перечислены в рамках кредита в поддержку Украины (Ukraine Support Loan), в том числе на нужды ПВО.
«Мы будем продолжать работать сообща, чтобы поддерживать Украину и укреплять оборонный потенциал Европы», — резюмировала фон дер Ляен.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия получила новый платежный запрос от Украины, который должен покрыть потребности в противовоздушной обороне, включая зенитные системы Patriot.
По материалам:
Корреспондент.net
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