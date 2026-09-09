ЕС одобрил €3,2 млрд для Украины на ракеты Patriot Сегодня 09:45 — Казна и Политика Транш в размере €3,2 млрд позволит Украине более эффективно защищать свое воздушное пространство

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовали договоренность государств-членов ЕС о предоставлении Украине специального регуляторного исключения (дерогации). Оно позволит закупать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot за счет европейского кредита на €90 млрд.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии во вторник, 8 сентября.

«Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую соглашение государств-членов об исключении для Украины, которое позволит покупать критически важную продукцию для систем противовоздушной обороны Patriot», — заявила фон дер Ляен.

€3,2 млрд на нужды ПВО

По словам фон дер Ляен, транш в размере €3,2 млрд позволит Украине более эффективно защищать свое воздушное пространство от неизбирательных атак со стороны россии.

Глава Еврокомиссии напомнила, что эти средства выделяются дополнительно к €8,4 млрд евро, которые уже были перечислены в рамках кредита в поддержку Украины (Ukraine Support Loan), в том числе на нужды ПВО.

«Мы будем продолжать работать сообща, чтобы поддерживать Украину и укреплять оборонный потенциал Европы», — резюмировала фон дер Ляен.