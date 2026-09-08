0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ оштрафовал «Укргазбанк» и четыре финучреждения более чем на 50 млн грн

Казна и Политика
55
Общая сумма штрафов составила более 50 млн грн.
Общая сумма штрафов составила более 50 млн грн.
Национальный банк Украины в августе 2026 года применил меры воздействия к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Общая сумма штрафов составила более 50 млн грн. Наибольшие санкции получили СК «УСГ» и «Укргазбанк».
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Кого оштрафовал НБУ

Укргазбанк оштрафован на 17,6 млн грн. Регулятор установил нарушение требований применения риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиентов, усиленных мер в отношении клиентов с высоким риском, а также предоставления НБУ информации и документов на его запросы.
«СК «УСГ» получила наибольший штраф — 30,77 млн ​​грн. Компания ненадлежащим образом организовала и проводила первичный финансовый мониторинг, в частности, не обеспечивала надлежащую проверку клиентов, применение риск-ориентированного подхода и проведение дополнительных мероприятий в отношении политически значимых лиц.
Также НБУ зафиксировал проблемы с предоставлением информации и отчетности.
Читайте также
Кроме штрафа, страховой компании вынесли письменное предостережение за нарушение порядка формирования статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга.
«Макс Кредит» оштрафовали на 1,08 млн грн. Среди нарушений: ненадлежащая организация финансового мониторинга, проверка клиентов, применение риск-ориентированного подхода и предоставление информации по запросам НБУ.
ООО «ФК „Гоал“» получило штраф в 391 тыс. грн. НБУ выявил нарушение требований финансового мониторинга, внутренних проверок, применения риск-ориентированного подхода и представления статистической отчетности.
«Запорожсвязьсервис» оштрафовали на 255 тыс. грн. Компания ненадлежащим образом организовала внутреннюю систему финансового мониторинга, в частности, не обеспечила надлежащее управление рисками и проверку клиентов.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки УкраиныУкргазбанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems