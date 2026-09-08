НБУ оштрафовал «Укргазбанк» и четыре финучреждения более чем на 50 млн грн Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Общая сумма штрафов составила более 50 млн грн.

Национальный банк Украины в августе 2026 года применил меры воздействия к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Общая сумма штрафов составила более 50 млн грн. Наибольшие санкции получили СК «УСГ» и «Укргазбанк».

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Кого оштрафовал НБУ

Укргазбанк оштрафован на 17,6 млн грн. Регулятор установил нарушение требований применения риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиентов, усиленных мер в отношении клиентов с высоким риском, а также предоставления НБУ информации и документов на его запросы. оштрафован на 17,6 млн грн. Регулятор установил нарушение требований применения риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиентов, усиленных мер в отношении клиентов с высоким риском, а также предоставления НБУ информации и документов на его запросы.

«СК «УСГ» получила наибольший штраф — 30,77 млн ​​грн. Компания ненадлежащим образом организовала и проводила первичный финансовый мониторинг, в частности, не обеспечивала надлежащую проверку клиентов, применение риск-ориентированного подхода и проведение дополнительных мероприятий в отношении политически значимых лиц.

Также НБУ зафиксировал проблемы с предоставлением информации и отчетности.

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Кроме штрафа, страховой компании вынесли письменное предостережение за нарушение порядка формирования статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга.

«Макс Кредит» оштрафовали на 1,08 млн грн. Среди нарушений: ненадлежащая организация финансового мониторинга, проверка клиентов, применение риск-ориентированного подхода и предоставление информации по запросам НБУ.

ООО «ФК „Гоал“» получило штраф в 391 тыс. грн. НБУ выявил нарушение требований финансового мониторинга, внутренних проверок, применения риск-ориентированного подхода и представления статистической отчетности.

«Запорожсвязьсервис» оштрафовали на 255 тыс. грн. Компания ненадлежащим образом организовала внутреннюю систему финансового мониторинга, в частности, не обеспечила надлежащее управление рисками и проверку клиентов.

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