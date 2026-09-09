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Как вырос товарооборот за 8 месяцев 2026 года (инфографика)

Казна и Политика
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Как вырос товарооборот за 8 месяцев 2026 года (инфографика)
Как вырос товарооборот за 8 месяцев 2026 года (инфографика)
В январе-августе 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму почти $66,3 млрд, а экспортировали — более чем на $26,6 млрд.
При этом налогооблагаемый импорт составил $46,8 млрд, это 71% общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2026 года составила 0,60 долл. США/кг.
Как вырос товарооборот за 8 месяцев 2026 года (инфографика)
Страны, из которых импортировали больше всего товаров в Украину: Китай — более $19,6 млрд, Польша — почти $6,3 млрд, Германия — почти $4,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в

  • Польшу — более чем на $3,2 млрд,
  • Турцию — почти на $2,1 млрд,
  • Германию — более чем на $1,7 млрд
В общих объемах ввезенных в январе-августе 2026 года товаров более 73% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — более $29,9 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено почти 168,1 млрд грн, что составляет почти 29% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — более $9,5 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено почти 197,0 млрд грн, что составляет почти 34% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — более $9 млрд. при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено почти 74,9 млрд. грн., что составляет почти 13% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — свыше $15,4 млрд
  • металлы и изделия из них — почти $2,7 млрд
  • машины, оборудование и транспорт — почти $2,4 млрд.
В январе-августе 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено почти 1,1 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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