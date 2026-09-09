Как вырос товарооборот за 8 месяцев 2026 года (инфографика)
Экспортировали из Украины больше всего в
- Польшу — более чем на $3,2 млрд,
- Турцию — почти на $2,1 млрд,
- Германию — более чем на $1,7 млрд
- машины, оборудование и транспорт — более $29,9 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено почти 168,1 млрд грн, что составляет почти 29% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — более $9,5 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено почти 197,0 млрд грн, что составляет почти 34% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — более $9 млрд. при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено почти 74,9 млрд. грн., что составляет почти 13% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — свыше $15,4 млрд
- металлы и изделия из них — почти $2,7 млрд
- машины, оборудование и транспорт — почти $2,4 млрд.
Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 8 мес. (инфографика)
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