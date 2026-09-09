Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 8 мес. (инфографика)
- чугуна 4,35 млн т (85,2% по отношению к январю-августу 2025 г.);
- стали 4,30 млн. т (87,5%);
- проката 3,59 млн т (84,4%).
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