Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 8 мес. (инфографика) Сегодня 21:33 — Казна и Политика Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 8 мес. (инфографика)

По данным ОП « Укрметаллургпром », в январе-августе 2026 года произведено:

чугуна 4,35 млн т (85,2% по отношению к январю-августу 2025 г.);

стали 4,30 млн. т (87,5%);

проката 3,59 млн т (84,4%).