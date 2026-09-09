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Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 8 мес. (инфографика)

Казна и Политика
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Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 8 мес. (инфографика)
Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 8 мес. (инфографика)
По данным ОП « Укрметаллургпром », в январе-августе 2026 года произведено:
  • чугуна 4,35 млн т (85,2% по отношению к январю-августу 2025 г.);
  • стали 4,30 млн. т (87,5%);
  • проката 3,59 млн т (84,4%).
Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 8 мес. (инфографика)
Согласно обнародованным данным, за восемь месяцев текущего года украинские металлургические предприятия выплавили 4,3 млн т стали, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в августе объемы производства стали по сравнению с июлем упали на 57,3%.
По материалам:
Finance.ua
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