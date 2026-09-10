В августе инфляция составила 0,1% Сегодня 10:23 — Казна и Политика В августе инфляция составила 0,1%

Инфляция на потребительском рынке в августе 2026 года составила 0,1% по сравнению с июлем.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики

Кроме того, инфляция в августе 2026 года по сравнению с августом прошлого года составила 8,1%.

Инфляция за январь-август текущего года составила 7,8%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,3%. Больше всего (на 18,3% и 12,0%) подешевели овощи и фрукты.

На 0,6% снизились цены на масло. На 4,0−0,6% выросли цены на яйца, сахар, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, сыры, хлеб, макаронные изделия, кисломолочную продукцию.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%, в том числе за счет удорожания табачных изделий на 2,1%. Одежда и обувь подешевели на 2,5%, в том числе обувь — на 3,1%, одежда — на 2,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,3% произошел в основном из-за повышения тарифов на водоснабжение на 16,8%, канализации — на 16,7%.