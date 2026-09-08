Правительство отложило часть бюджетных расходов на декабрь

Правительство приняло решение перенести большую часть незащищенных расходов государственного бюджета на декабрь. Это связано с задержками в финансировании, вызванными невыполнением Украиной международных обязательств в Верховной Раде.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«В правительстве принято решение отложить большую часть незащищенных расходов на декабрь. Такое решение вызвано задержками в финансировании в результате срыва в Верховной Раде международных обязательств Украины», — написал он в своем Telegram-канале.
Какие расходы перенесли
Незащищенными считаются все расходы, не подпадающие под ст. 55 Бюджетного кодекса. В первую очередь это капитальные затраты: ремонт, реконструкция, строительство и т. д.
Защищенными расходами считаются соцобеспечение, зарплаты госслужащих, приобретение медикаментов и продовольствия, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, выплаты местным бюджетам.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Украине сейчас недостает около 49,5 млрд евро для финансирования государственных нужд. При этом часть средств — 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое страна уже рассчитывала, но до сих пор не получила. Еще 23,5 млрд евро пока вообще не имеют подтвержденных источников покрытия.
По представленным на заседании расчетам, наибольшая часть потребностей приходится на оборону — 133 млрд евро. При этом с 2022 года стоимость войны ежегодно увеличивается примерно на 15−16 млрд долларов. В 2027 году она может составить 153 млрд евро. Среди других расходов:
10 млрд евро — на социальную сферу,
по 6,1 млрд евро — на образование и медицину,
2,4 млрд евро — на содержание государственного сектора,