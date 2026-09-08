Правительство отложило часть бюджетных расходов на декабрь Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В правительстве принято решение об отложении большей части незащищенных расходов на декабрь

Правительство приняло решение перенести большую часть незащищенных расходов государственного бюджета на декабрь. Это связано с задержками в финансировании, вызванными невыполнением Украиной международных обязательств в Верховной Раде.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«В правительстве принято решение отложить большую часть незащищенных расходов на декабрь. Такое решение вызвано задержками в финансировании в результате срыва в Верховной Раде международных обязательств Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Какие расходы перенесли

Незащищенными считаются все расходы, не подпадающие под ст. 55 Бюджетного кодекса. В первую очередь это капитальные затраты: ремонт, реконструкция, строительство и т. д.

Защищенными расходами считаются соцобеспечение, зарплаты госслужащих, приобретение медикаментов и продовольствия, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, выплаты местным бюджетам.

Какие расходы останутся профинансированными

Также не пострадает работа образовательных учреждений, расходы на исследования и научно-техническую деятельность, а государство продолжит выплачивать долги и проценты.

Кроме того, защищены расходы на обороноспособность за счет резервного фонда госбюджета и разведывательная деятельность.

Читайте также В Минфине назвали потребности Украины в финансировании бюджета на 2027 год

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Украине сейчас недостает около 49,5 млрд евро для финансирования государственных нужд. При этом часть средств — 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое страна уже рассчитывала, но до сих пор не получила. Еще 23,5 млрд евро пока вообще не имеют подтвержденных источников покрытия.

По представленным на заседании расчетам, наибольшая часть потребностей приходится на оборону — 133 млрд евро. При этом с 2022 года стоимость войны ежегодно увеличивается примерно на 15−16 млрд долларов. В 2027 году она может составить 153 млрд евро. Среди других расходов:

10 млрд евро — на социальную сферу,

по 6,1 млрд евро — на образование и медицину,

2,4 млрд евро — на содержание государственного сектора,

11,2 млрд евро — на обслуживание внешнего долга.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.