Бизнесу изменят правила учета процентов по кредитам с 2028 года Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Кабинет Министров одобрил законопроект об имплементации правил ограничения вычета процентов в соответствии со статьей 4 Директивы Совета (ЕС) 2016/1164 (ATAD). Новые правила должны изменить подход к учету расходов по заимствованию при налогообложении прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Один из самых распространенных в мире способов уменьшить налог на прибыль — финансировать деятельность не собственным капиталом, а заемными средствами, нередко от материнской или другой компании той же группы. Проценты по таким займам уменьшают прибыль, с которой уплачивается налог в Украине, а доход от них возникает в другой компании группы — часто в юрисдикции с более низким уровнем налогообложения», — говорится в сообщении.

Речь идет не о фиктивных издержках: проценты реальные и действительно платятся. Вопрос в объеме долга, который может быть подобран под налоговый результат. Поэтому статья 4 Директивы ATAD ограничивает не сами проценты, а их сумму, которую можно учесть при налогообложении.

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Сегодня в Украине такое ограничение уже действует частично. Оно касается только процентов по долгам перед нерезидентами и применяется только тогда, когда сумма этих долгов превышает собственный капитал компании более чем в 3,5 раза. Если это условие не выполняется, ограничение не применяется вовсе, а кредит от связанной компании-резидента не подпадает под него ни при каких условиях.

Законопроект снимает оба условия. Правило будет действовать применительно ко всем долговым обязательствам плательщика — независимо от того, кто кредитор: резидент или нерезидент, связанное или несвязанное лицо. Сам предел, 30% EBITDA, не меняется — он применяется уже сегодня — меняется круг тех, на кого он распространяется.

Проект законодательных изменений предусматривает переход от действующего выборочного ограничения на единое правило, предусмотренное статьей 4 Директивы ATAD.

Как изменится ограничение расходов на займы

Чрезмерные расходы на займы, то есть сумма, на которую расходы по долговым обязательствам превышают процентные доходы плательщика, будут учитываться для целей налогообложения в пределах 30% EBITDA.

EBITDA — аналитический показатель, показывающий, сколько компания зарабатывает до вычета процентов по кредитам, налогам и амортизации.

Отдельное правило тонкой капитализации — ограничение процентов в зависимости от соотношения долга к собственному капиталу — не вводится.

Цель законопроекта — усиление защиты налоговой базы Украины от практик, которые могут приводить к размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли в юрисдикции с более низким уровнем налогообложения. Также изменения должны повысить правовую определенность и предсказуемость для налогоплательщиков.

Что изменится для плательщиков

Законопроект предусматривает следующие изменения:

расширяется область применения правила. В настоящее время ограничение касается долговых обязательств перед нерезидентами при условии превышения установленного соотношения долга к собственному капиталу;

правило будет распространяться на все долговые обязательства налогоплательщика независимо от того, кто является кредитором: резидент или нерезидент, связанное или несвязанное лицо. Такой подход соответствует статье 4 Директивы ATAD;

расходами на займы можно считать проценты и другие расходы, экономически эквивалентные процентам, по долговым обязательствам налогоплательщика.

Какие защитные меры предусмотрены для плательщиков

Законопроект также предусматривает ряд защитных мер:

устанавливается денежный порог, в пределах которого ограничение не будет применяться. Он равен сумме, эквивалентной 500 тысяч евро;

для плательщиков, привлекающих финансирование от несвязанных лиц и без обеспечения со стороны связанных лиц, порог равен сумме таких расходов на займы, но не более 3 млн евро. Повышенный порог будет применяться автоматически, отдельного разрешения для этого не требуется;

накопленную и неучтенную сумму расходов на займы можно будет переносить на следующие налоговые периоды без ограничения во времени и в полной сумме. Действующее правило, согласно которому такая сумма ежегодно уменьшается на 5%, отменяется;

неиспользованную часть лимита можно перенести на следующие пять налоговых лет;

отдельные исключения предусмотрены для банков и страховщиков, а также для расходов на займы по долгосрочным проектам публичной инфраструктуры в условиях, определенных законопроектом.

Что будет с неучтенными процентами

Проценты, которые по действующим правилам увеличили финансовый результат и остались неучтенными на конец 2027 года, сгорать не будут. Они перейдут к накопленной сумме расходов на займы по состоянию на 1 января 2028 года и в дальнейшем будут учитываться по новым правилам.

Временно, до вступления Украины в Европейский Союз, ограничение не будет распространяться на расходы по кредитам международных финансовых организаций, выполнение которых обеспечено государственными или местными гарантиями.

Законопроект является частью евроинтеграции

Законопроект разработан во исполнение Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС, Национальной стратегии доходов до 2030 года и обязательств Украины по Меморандуму с Международным валютным фондом.

Имплементация статьи 4 Директивы ATAD стала частью дальнейшего приближения украинского налогового законодательства к праву Европейского Союза и учета рекомендаций ОЭСР по Шагу 4 Плана действий BEPS.

Новые правила после принятия законопроекта Верховной Радой будут применяться с 1 января 2028 года. Это даст плательщикам время подготовиться к нововведениям.

Налогообложение процентов за периоды до 2028 года, в том числе за 2027 год, будет осуществляться по действующим правилам.

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