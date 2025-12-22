Украина планирует привлечь в этом году сверхплановые заимствования до 55 млрд грн
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал решение правительства об осуществлении сверхплановых заимствований в 2025 году на сумму до 55 млрд грн.
Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.
По ее словам, это позволит Министерству финансов разместить дополнительные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и сформировать резерв средств на первый квартал 2026 года.
Согласно государственному бюджету план заимствований на 2025 год составляет 2,1 трлн грн. По состоянию на 22 декабря план исполнен на 95,1%. Для финансирования дефицита общего фонда бюджета правительство использовало почти 2 трлн грн:
- 997,6 млрд грн поступило в рамках ERA loans от разных стран;
- 539 млрд грн — от размещения ОВГЗ;
- 373,2 млрд грн — от ЕС по инструменту Ukraine Facility;
- 41,2 млрд грн — от МБРР и Международной ассоциации развития;
- 38 млрд грн — от МВФ;
- 9,7 млрд грн — от Банка развития Совета Европы.
До конца декабря ожидается еще 125 млрд грн поступлений, среди которых почти 2,1 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility, 248,2 млн долларов от МБРР и МАР по разным проектам, а также 10 млрд грн от размещения ОВГЗ.
«Уже есть перебор сверх плана государственных заимствований на 28,1 млрд грн», — добавила Пидласа.
Кроме того, до конца года остался один аукцион по размещению ОВГЗ, и Минфин рассчитывает привлечь на нем больше средств, чем планировалось ранее.
В то же время предельная сумма сверхплановых заимствований в 55 млрд грн предусматривает значительный запас, и фактические дополнительные заимствования могут быть существенно меньше. Для сравнения, в 2019 году было разрешено сверхплановое заимствование до 10 млрд грн, а фактически привлечено только 4,7 млрд грн.
Напомним, в понедельник, 22 декабря, Украина получила 2,3 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта. Это шестой регулярный транш, предусмотренный в пределах Pillar I Инструмента.
