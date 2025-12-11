0 800 307 555
Зеленский подписал госбюджет на 2026 год

Казна и Политика
27
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2026 год.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Основные показатели бюджета

Доходы госбюджета в 2026 году составят 2,918 трлн грн. Это больше на 415,3 млрд грн, чем в 2025 году. Расходы возрастут до 4,837 трлн грн, что больше на 134,5 млрд грн.
Такие показатели формируют дефицит около 1,9 трлн грн. Это около 18,5% ВВП. Потребность во внешнем финансировании оценивается в 2 трлн 79 млрд грн. Внутренние заимствования должны обеспечить около 430 млрд грн.
Минимальная зарплата в 2026 году вырастет от 8 тыс. грн до 8647 грн. Общий прожиточный минимум вырастет от 2920 до 3209 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц повысят от 3028 до 3328 грн, а для лиц, утративших трудоспособность, от 2361 до 2595 грн.
В госбюджете на 2026 год впервые заложен не только среднегодовой курс доллара США на уровне 45,7 грн/долл., но и среднегодовой курс евро на уровне 49,40 грн/евро.

Основные направления финансирования

Оборона. На оборонные расходы запланировано 2,8 трлн. Это почти 60% всех расходов. Финансирование включает денежное обеспечение военных, закупку вооружения и техники. Впервые предусмотрен 1 млрд грн на обустройство укрытий в детских садах.
Образование. Сфера образования получит 273,9 млрд грн. Денежные средства пойдут на повышение зарплат педагогам, стипендии, учебники и школьное питание.
Социальная защита. На социальные программы заложено 468,5 млрд грн. В эту сумму входят выплаты при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком, пенсии, поддержка ВПЛ в размере 72,6 млрд грн и субсидии. Отдельно предусмотрено 1,4 млрд грн на новую программу поддержки ВПЛ с временно оккупированных территорий.
Поддержка ветеранов. Поддержка ветеранов в 2026 году составит 19 млрд грн. Финансирование включает обеспечение жильем, программы сопровождения и развитие ветеранских пространств.
Медицина. На сферу здравоохранения выделено 258,6 млрд грн. В бюджете запланирована программа медицинских гарантий, обеспечение лекарственными средствами, программа чека 40 плюс и финансирование инвестиционных проектов в медицине.
Бизнес и экономика. На поддержку бизнеса и экономических программ предусмотрено 52 млрд грн. Речь идет о программе 5 7 9%, грантовых программах, развитии индустриальных парков и программе «єОселя».
Аграрный сектор. На аграрный сектор заложено более 14 млрд грн. Средства будут направлены на поддержку фермерских хозяйств и гуманитарное разминирование аграрных территорий.
Напомним, Верховная Рада приняла бюджет на 2026 год 3 декабря. Во втором чтении документ поддержали 257 народных депутатов. Какие последствия будет иметь принятый документ для граждан Украины в 2026 году, Finance.ua рассказывал в статье по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Зеленский
