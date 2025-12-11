Экономика Украины показала рост за 3 квартал 2025 года (инфографика)
Как сообщает Государственная служба статистики, предварительная оценка ВВП Украины за ІІІ квартал 2025 года показывает рост на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,1% в годовом исчислении.
В 3 квартале 2025 г. реальный ВВП вырос на:
- +0,8% к предыдущему кварталу (с учетом сезонного фактора);
- +2,1% — в годовом измерении (относительно ІІІ квартала 2024 г.).
Данные — предварительной оценки ВВП за ІІІ квартал 2025 г.
По данным Госстата, во ІІ квартале 2025 года реальный ВВП по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,2% (с учетом сезонного фактора) и на 0,8% - в годовом исчислении (против ІІ квартала 2024 года).
Напомним, в начале декабря Украина предложила владельцам ВВП-варрантов на номинальную сумму $2,591 млрд обменять их с коэффициентом 1,34 на новые амортизированные еврооблигации Украины С с погашением в 2030—2032 годах и выплатить за такой обмен денежное вознаграждение до 7%. В последующие дни спецкомитет владельцев ВВП-варрантов поддержал это предложение, согласившись на условие по восстановлению убытков.
Украина и члены Специального комитета достигли согласия относительно условий Предложения (об обмене) и условий Новых ценных бумаг, а Специальный комитет подтвердил свою поддержку условий измененного и пересмотренного Предложения.
