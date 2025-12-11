С начала 2025 года Украина импортировала товаров на $75,4 млрд
За первые 11 месяцев 2025 года Украина импортировала товаров на $75,4 млрд, а экспортировала на $36,8 млрд. Облагаемый налогом импорт составил $57,6 млрд, или 76% от общего объема ввозимых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта составила $0,52/кг.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
За товары, на которые установлена вывозная пошлина, за 11 месяцев 2025 года в бюджет уплачено 1,2 млрд грн.
Топ-страны по импорту
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $17 млрд;
- Польша — $7,1 млрд;
- Германия — $5,9 млрд.
Топ-страны по экспорту
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $4,6 млрд;
- Турцию — на $2,5 млрд;
- Германию — на $2,2 млрд.
Структура импорта
В январе-ноябре 2025 года 67% импортированных товаров пришлись на три категории:
1. Машины, оборудование и транспорт — $30,2 млрд. Уплачено таможенных платежей: 185,8 млрд грн (29% всех поступлений).
2. Продукция химической промышленности — $11,4 млрд. Уплачено таможенных платежей: 89,0 млрд грн (14%).
3. Топливно-энергетические товары — $9,4 млрд. Уплачено таможенных платежей: 188,4 млрд грн (29%).
Крупнейшие экспортные группы товаров
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $20,4 млрд
- металлы и изделия из них — $4,3 млрд
- машины, оборудование и транспорт — $3,4 млрд
За 11 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 1,2 млрд грн.
