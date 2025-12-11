0 800 307 555
С начала 2025 года Украина импортировала товаров на $75,4 млрд

За первые 11 месяцев 2025 года Украина импортировала товаров на $75,4 млрд, а экспортировала на $36,8 млрд. Облагаемый налогом импорт составил $57,6 млрд, или 76% от общего объема ввозимых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта составила $0,52/кг.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
За товары, на которые установлена ​​вывозная пошлина, за 11 месяцев 2025 года в бюджет уплачено 1,2 млрд грн.
Инфографика: customs.gov.ua

Топ-страны по импорту

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $17 млрд;
  • Польша — $7,1 млрд;
  • Германия — $5,9 млрд.

Топ-страны по экспорту

Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $4,6 млрд;
  • Турцию — на $2,5 млрд;
  • Германию — на $2,2 млрд.

Структура импорта

В январе-ноябре 2025 года 67% импортированных товаров пришлись на три категории:
1. Машины, оборудование и транспорт — $30,2 млрд. Уплачено таможенных платежей: 185,8 млрд грн (29% всех поступлений).
2. Продукция химической промышленности — $11,4 млрд. Уплачено таможенных платежей: 89,0 млрд грн (14%).
3. Топливно-энергетические товары — $9,4 млрд. Уплачено таможенных платежей: 188,4 млрд грн (29%).

Крупнейшие экспортные группы товаров

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $20,4 млрд
  • металлы и изделия из них — $4,3 млрд
  • машины, оборудование и транспорт — $3,4 млрд
По материалам:
Finance.ua
Payment systems