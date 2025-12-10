Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили
Анализ Счетной палаты показал, что в местных бюджетах за 2022−2024 годы есть ряд системных проблем и рисков, на которые следует обратить внимание государству и общинам.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Количество и структура местных бюджетов
На 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 1952 местных бюджета. Из них:
- 1497 (76,7%) — бюджеты местного самоуправления (1469 бюджетов территориальных общин и 28 — районов в городах),
- остальные — бюджет Киева, областные и районные бюджеты, бюджеты АР Крым и Севастополя.
При этом только 35 бюджетов с доходами более 1 млрд грн формируют почти половину всех доходов сектора. Наибольшая доля приходится на Киев — 12−14%.
Доходы местных бюджетов
Совокупные доходы местных бюджетов за три года выросли на 22,4% - с 555,2 до 679,5 млрд грн.
Однако Счетная палата отмечает, что финансовая автономия общин снизилась, ведь объем трансфертов из госбюджета вырос до 187,9 млрд грн (27,7% доходов).
Читайте также
Основные тенденции 2024 года
- НДФЛ остается главным источником доходов, но его поступления уменьшились на 31,9 млрд грн.
- Единый налог вырос до 69,1 млрд грн (+13,3 млрд).
- Налог на прибыль предприятий увеличился на 80,6% благодаря банковскому сектору.
- Акциз вырос на 24,3%.
- Налог на имущество показал умеренный рост — +6,4 млрд грн.
Неналоговые поступления выросли с 22,1 до 43,6 млрд грн — преимущественно благодаря благотворительным взносам, грантам, подаркам и средствам на выполнение отдельных поручений.
Помощь от ЕС и международных партнеров увеличилось с 0,2 до 1,4 млрд грн.
Расходы местных бюджетов
Расходы выросли с 484,4 до 671,8 млрд грн, но везде были ниже плана.
Наибольшие расходы местных бюджетов за этот период были направлены на следующие сферы:
- 42,4% - образование;
- 15% - экономическая деятельность;
- 13,3% - общегосударственные функции.
Капитальные расходы увеличились с 48,9 до 145,8 млрд грн — в основном на восстановление инфраструктуры и обеспечение безопасности.
Бюджетная сбалансированность и долг — риски растут
Финансовая стабильность общин в 2022—2024 годах находилась под давлением неравномерных доходов и кассовых ограничений.
Ключевые изменения:
- профицит сократился с 51,9 млрд до 18,9 млрд грн;
- дефицит вырос до 10,6 млрд грн;
- на счетах осталось 122,8 млрд грн неиспользованных средств — преимущественно субвенций и отсроченных расходов.
Дебиторская и кредиторская задолженность значительно колебалась. При этом:
- 75−79% дебиторки приходится на бюджет Киева;
- просроченная дебиторская задолженность остается высокой — 5,1 млрд грн.
Выводы и рекомендации Счетной палаты
Анализ показал, что, несмотря на военные условия, местные бюджеты сохранили базовую устойчивость. Но в то же время выявлены существенные риски:
- усиление региональных диспропорций относительно доходов и расходов — они усилились из-за релокации бизнеса, миграции населения и разрушения инфраструктуры;
- зависимость части общин от межбюджетных трансфертов;
- сложности с освоением выделенных средств;
- ухудшение бюджетной сбалансированности — уменьшение объема профицита и рост дефицита местных бюджетов;
- изменение структуры местного долга — в частности, увеличение доли внешних обязательств, что повышает их уязвимость к колебаниям валютного курса.
Счетная палата рекомендовала правительству и местным администрациям:
- укреплять доходную базу общин;
- повышать качество бюджетного планирования;
- ускорять реализацию инвестпроектов;
- усилить контроль за использованием средств;
- формировать финансовые резервы в случае колебаний доходов.
Отчет направят в Верховную Раду, Кабмин, ОГА/ВГА и КГГА, а также обнародуют на официальном сайте.
Ранее мы сообщали, что Счетная палата утвердила План работы на 2026 год. Документ, в частности, включает аудиторскую деятельность ведомства.
Поделиться новостью
Также по теме
Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили
ГБР установило более 13 млрд грн ущерба государству, возвращено — почти три миллиарда
Минфин разместил ОВГЗ на ₴13,9 миллиарда
В 2025 году Украина получила минимальный объем иностранной помощи — исследование
Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд
Гранты до 1 млн грн: «Власна справа» с 2026 года расширяет поддержку ветеранов и их семей