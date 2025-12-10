Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили Сегодня 16:24 — Казна и Политика

Анализ Счетной палаты показал, что в местных бюджетах за 2022−2024 годы есть ряд системных проблем и рисков, на которые следует обратить внимание государству и общинам.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Количество и структура местных бюджетов

На 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 1952 местных бюджета. Из них:

1497 (76,7%) — бюджеты местного самоуправления (1469 бюджетов территориальных общин и 28 — районов в городах),

остальные — бюджет Киева, областные и районные бюджеты, бюджеты АР Крым и Севастополя.

При этом только 35 бюджетов с доходами более 1 млрд грн формируют почти половину всех доходов сектора. Наибольшая доля приходится на Киев — 12−14%.

Доходы местных бюджетов

Совокупные доходы местных бюджетов за три года выросли на 22,4% - с 555,2 до 679,5 млрд грн.

Однако Счетная палата отмечает, что финансовая автономия общин снизилась, ведь объем трансфертов из госбюджета вырос до 187,9 млрд грн (27,7% доходов).

Основные тенденции 2024 года

НДФЛ остается главным источником доходов, но его поступления уменьшились на 31,9 млрд грн.

Единый налог вырос до 69,1 млрд грн (+13,3 млрд).

Налог на прибыль предприятий увеличился на 80,6% благодаря банковскому сектору.

Акциз вырос на 24,3%.

Налог на имущество показал умеренный рост — +6,4 млрд грн.

Неналоговые поступления выросли с 22,1 до 43,6 млрд грн — преимущественно благодаря благотворительным взносам, грантам, подаркам и средствам на выполнение отдельных поручений.

Помощь от ЕС и международных партнеров увеличилось с 0,2 до 1,4 млрд грн.

Расходы местных бюджетов

Расходы выросли с 484,4 до 671,8 млрд грн, но везде были ниже плана.

Наибольшие расходы местных бюджетов за этот период были направлены на следующие сферы:

42,4% - образование;

15% - экономическая деятельность;

13,3% - общегосударственные функции.

Капитальные расходы увеличились с 48,9 до 145,8 млрд грн — в основном на восстановление инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Бюджетная сбалансированность и долг — риски растут

Финансовая стабильность общин в 2022—2024 годах находилась под давлением неравномерных доходов и кассовых ограничений.

Ключевые изменения:

профицит сократился с 51,9 млрд до 18,9 млрд грн;

дефицит вырос до 10,6 млрд грн;

на счетах осталось 122,8 млрд грн неиспользованных средств — преимущественно субвенций и отсроченных расходов.

Дебиторская и кредиторская задолженность значительно колебалась. При этом:

75−79% дебиторки приходится на бюджет Киева;

просроченная дебиторская задолженность остается высокой — 5,1 млрд грн.

Выводы и рекомендации Счетной палаты

Анализ показал, что, несмотря на военные условия, местные бюджеты сохранили базовую устойчивость. Но в то же время выявлены существенные риски:

усиление региональных диспропорций относительно доходов и расходов — они усилились из-за релокации бизнеса, миграции населения и разрушения инфраструктуры;

— они усилились из-за релокации бизнеса, миграции населения и разрушения инфраструктуры; зависимость части общин от межбюджетных трансфертов;

сложности с освоением выделенных средств;

ухудшение бюджетной сбалансированности — уменьшение объема профицита и рост дефицита местных бюджетов;

изменение структуры местного долга — в частности, увеличение доли внешних обязательств, что повышает их уязвимость к колебаниям валютного курса.

Счетная палата рекомендовала правительству и местным администрациям:

укреплять доходную базу общин;

повышать качество бюджетного планирования;

ускорять реализацию инвестпроектов;

усилить контроль за использованием средств;

формировать финансовые резервы в случае колебаний доходов.

Отчет направят в Верховную Раду, Кабмин, ОГА/ВГА и КГГА, а также обнародуют на официальном сайте.

