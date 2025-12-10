0 800 307 555
Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили

Казна и Политика
16
Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили
Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили
Анализ Счетной палаты показал, что в местных бюджетах за 2022−2024 годы есть ряд системных проблем и рисков, на которые следует обратить внимание государству и общинам.
Об этом говорится в сообщении ведомства.

Количество и структура местных бюджетов

На 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 1952 местных бюджета. Из них:
  • 1497 (76,7%) — бюджеты местного самоуправления (1469 бюджетов территориальных общин и 28 — районов в городах),
  • остальные — бюджет Киева, областные и районные бюджеты, бюджеты АР Крым и Севастополя.
Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили
При этом только 35 бюджетов с доходами более 1 млрд грн формируют почти половину всех доходов сектора. Наибольшая доля приходится на Киев — 12−14%.

Доходы местных бюджетов

Совокупные доходы местных бюджетов за три года выросли на 22,4% - с 555,2 до 679,5 млрд грн.
Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили
Однако Счетная палата отмечает, что финансовая автономия общин снизилась, ведь объем трансфертов из госбюджета вырос до 187,9 млрд грн (27,7% доходов).
Основные тенденции 2024 года

  • НДФЛ остается главным источником доходов, но его поступления уменьшились на 31,9 млрд грн.
  • Единый налог вырос до 69,1 млрд грн (+13,3 млрд).
  • Налог на прибыль предприятий увеличился на 80,6% благодаря банковскому сектору.
  • Акциз вырос на 24,3%.
  • Налог на имущество показал умеренный рост — +6,4 млрд грн.
Неналоговые поступления выросли с 22,1 до 43,6 млрд грн — преимущественно благодаря благотворительным взносам, грантам, подаркам и средствам на выполнение отдельных поручений.
Помощь от ЕС и международных партнеров увеличилось с 0,2 до 1,4 млрд грн.

Расходы местных бюджетов

Расходы выросли с 484,4 до 671,8 млрд грн, но везде были ниже плана.
Наибольшие расходы местных бюджетов за этот период были направлены на следующие сферы:
  • 42,4% - образование;
  • 15% - экономическая деятельность;
  • 13,3% - общегосударственные функции.
Капитальные расходы увеличились с 48,9 до 145,8 млрд грн — в основном на восстановление инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Бюджетная сбалансированность и долг — риски растут

Финансовая стабильность общин в 2022—2024 годах находилась под давлением неравномерных доходов и кассовых ограничений.
Ключевые изменения:
  • профицит сократился с 51,9 млрд до 18,9 млрд грн;
  • дефицит вырос до 10,6 млрд грн;
  • на счетах осталось 122,8 млрд грн неиспользованных средств — преимущественно субвенций и отсроченных расходов.
Дебиторская и кредиторская задолженность значительно колебалась. При этом:
  • 75−79% дебиторки приходится на бюджет Киева;
  • просроченная дебиторская задолженность остается высокой — 5,1 млрд грн.

Выводы и рекомендации Счетной палаты

Анализ показал, что, несмотря на военные условия, местные бюджеты сохранили базовую устойчивость. Но в то же время выявлены существенные риски:
  • усиление региональных диспропорций относительно доходов и расходов — они усилились из-за релокации бизнеса, миграции населения и разрушения инфраструктуры;
  • зависимость части общин от межбюджетных трансфертов;
  • сложности с освоением выделенных средств;
  • ухудшение бюджетной сбалансированности — уменьшение объема профицита и рост дефицита местных бюджетов;
  • изменение структуры местного долга — в частности, увеличение доли внешних обязательств, что повышает их уязвимость к колебаниям валютного курса.
Счетная палата рекомендовала правительству и местным администрациям:
  • укреплять доходную базу общин;
  • повышать качество бюджетного планирования;
  • ускорять реализацию инвестпроектов;
  • усилить контроль за использованием средств;
  • формировать финансовые резервы в случае колебаний доходов.
Отчет направят в Верховную Раду, Кабмин, ОГА/ВГА и КГГА, а также обнародуют на официальном сайте.
Ранее мы сообщали, что Счетная палата утвердила План работы на 2026 год. Документ, в частности, включает аудиторскую деятельность ведомства.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
