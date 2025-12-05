Какие риски и вызовы несет Госбюджет-2026 Сегодня 14:04 — Казна и Политика

4 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2026 год. Документ определяет финансовые приоритеты страны на следующий год, однако в то же время несет ряд рисков и вызовов для экономики и граждан. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о них подробнее.

1. Бюджет под давлением внешних рисков

Ключевой уязвимостью текущего бюджета остается критическая зависимость от международной финансовой помощи. Даже не полное прекращение, а сокращение внешних поступлений может быстро превратить бюджет в кризисный и создать цепную реакцию проблем для экономики и социальной сферы.

Как мы сообщали ранее, по оценкам МВФ, Украина будет испытывать общий дефицит финансирования до $136,5 млрд в течение 2026−2029 годов.

2. Угроза для зарплат, пенсий и соцвыплат

В случае недостатка финансирования под риском оказывается выполнение базовых социальных обязательств государства.

Речь идет о выплатах зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных пособия и прочих гарантированных выплат гражданам.

3. Дефицит и госдолг как бремя для будущих поколений

Отдельным риском остается высокий дефицит бюджета и рост госдолга.

Это финансовая нагрузка, которая фактически переводится на следующие поколения и может привести к пересмотру социальных стандартов в будущем.

4. Риск инфляции и обесценивания гривны

В случае нехватки средств государство может прибегнуть к эмиссионному финансированию. Запуск «печатного станка» создает угрозу ускорения инфляции и девальвации гривны, что напрямую ударит и по доходам, и по сбережениям граждан.

5. Мирные отрасли под угрозой недофинансирования

Из-за большой доли оборонных расходов существует риск неравномерного распределения ресурсов. Образование, медицина и социальная защита могут получать денег меньше, чем необходимо для стабильного функционирования.

6. Фактор непредсказуемости войны

Война остается нестабильным фактором. Любое обострение потребует дополнительных расходов на безопасность и оборону, что снова сократит ресурсы для гражданских направлений.

