Какие риски и вызовы несет Госбюджет-2026

4 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2026 год. Документ определяет финансовые приоритеты страны на следующий год, однако в то же время несет ряд рисков и вызовов для экономики и граждан. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о них подробнее.
1. Бюджет под давлением внешних рисков
Ключевой уязвимостью текущего бюджета остается критическая зависимость от международной финансовой помощи. Даже не полное прекращение, а сокращение внешних поступлений может быстро превратить бюджет в кризисный и создать цепную реакцию проблем для экономики и социальной сферы.
Как мы сообщали ранее, по оценкам МВФ, Украина будет испытывать общий дефицит финансирования до $136,5 млрд в течение 2026−2029 годов.
2. Угроза для зарплат, пенсий и соцвыплат
В случае недостатка финансирования под риском оказывается выполнение базовых социальных обязательств государства.
Речь идет о выплатах зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных пособия и прочих гарантированных выплат гражданам.
3. Дефицит и госдолг как бремя для будущих поколений
Отдельным риском остается высокий дефицит бюджета и рост госдолга.
Это финансовая нагрузка, которая фактически переводится на следующие поколения и может привести к пересмотру социальных стандартов в будущем.
4. Риск инфляции и обесценивания гривны
В случае нехватки средств государство может прибегнуть к эмиссионному финансированию. Запуск «печатного станка» создает угрозу ускорения инфляции и девальвации гривны, что напрямую ударит и по доходам, и по сбережениям граждан.
5. Мирные отрасли под угрозой недофинансирования
Из-за большой доли оборонных расходов существует риск неравномерного распределения ресурсов. Образование, медицина и социальная защита могут получать денег меньше, чем необходимо для стабильного функционирования.
6. Фактор непредсказуемости войны
Война остается нестабильным фактором. Любое обострение потребует дополнительных расходов на безопасность и оборону, что снова сократит ресурсы для гражданских направлений.
