Минэкономики провело рекордное расширение перечня техники: как получить компенсацию 15%

Минэкономики в шестой раз с начала года расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, 15% стоимости которых (без НДС) компенсирует покупателям государство.

Теперь в перечне 1208 технических наименований от 44 украинских машиностроительных предприятий. Программа является частью политики развития производителей «Сделано в Украине».

Что изменилось

В список, 15% стоимости продукции из которого (без НДС) компенсирует государство, добавлено 340 новых наименований украинской техники. Среди нового — энергетическое оборудование (трансформаторы разной мощности), лазерные станки с ЧПУ, твердотопливные водогрейные и паровые котлы, экскаваторы, полуприцепы, инструменты для бурения скальных пород.

Из них:

Продукция 5 новых заводов-производителей: · ООО «ДК «ДДЗ» (Львовская обл.); · ООО «АЛЬТЕП.КОМ» (г. Чернигов); · ЧП «Биотон» (г. Днепр); · ООО «Котлозавод Бент-Айрон» (Житомирская обл.);

Расширена номенклатура предприятий, уже участвующих в программе: · +34 позиции от ООО «Арамис» (г. Черкассы); · +5 позиций от ООО «Укрэлектроаппарат» (Хмельницкая обл.); · +275 позиций от ООО «ЭЛИЗ» (г. Запорожье);

Как работает программа

Программа частичной компенсации 15% стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 г. в рамках политики развития производителей «Сделано в Украине». Она распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%.

Список техники, которую можно приобрести с компенсацией, опубликован на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Производителю, чтобы стать участником программы, необходимо:

Проверить, указана ли его продукция в Перечне видов техники и оборудования отечественного производства, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств.

Подать на почту meconomy@me.gov.ua электронную заявку вместе с документами о подтверждении степени локализации, калькуляцией себестоимости, расчетом удельного веса затрат на оплату труда. Также обязательно подается финансовая отчетность за четыре квартала, предшествующих отчетному. Полный порядок оформления заявки (форма), формула расчета степени локализации, форма калькуляции и другие детали определены в Постановлении КМУ № 952, а именно в «ПОРЯДОК реализации экспериментального проекта относительно частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках Всеукраинской экономической платформы Сделано в Украине» с приложениями.

После проверки в случае соответствия всем требованиям Порядка Минэкономики товары будут включены в перечень.

Как получить компенсацию

Приобрести технику из Перечня через уполномоченный банк. В настоящее время к реализации программы привлечены 25 украинских банков. Подать в банк заявление с копией платежного документа и актом приема-передачи.

После одобрения — получите 15% стоимости (без НДС) на свой счет.

