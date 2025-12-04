Рада расширила налоговые и таможенные льготы для производителей дронов Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла в целом законопроекты № 14169 и № 14170, которые меняют Налоговый и Таможенный кодексы и расширяют систему льгот для производителей беспилотников.

Об этом сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Какие льготы предусмотрены

Законы разрешают:

ввозить комплектующие не только для производства и ремонта, но и модернизации БПЛА;

упростить таможенные процедуры для оборонных предприятий;

урегулировать изменение целевого использования импортируемых товаров;

применять льготы в отношении техники, потерянной или уничтоженной во время испытаний или боевого применения.

Ожидаемый эффект для отрасли

По словам Гетманцева, эти изменения уменьшают себестоимость производства, снимают ненужные барьеры, позволяют предприятиям быстрее получать комплектующие и сразу вкладывать ресурсы в производство и ускоряют поставки современных технологических решений силам обороны.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам налогов и финансов уточнил, что льготы касаются товаров для производства/модернизации дронов, машин разминирования, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Кроме того, ввоз симуляторов боевых действий также будет без НДС и производители смогут реализовывать импортированные, но не использованные товары без штрафов.

Также заложено продление льгот: до 2027 года — для БПЛА, прицелов, тепловизоров и т. д.

