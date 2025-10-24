0 800 307 555
Правительство разрешило военным частям напрямую покупать дроны и РЭБ

Казна и Политика
Военные части смогут напрямую закупать как сами системы, так и их составляющие. Правительство поддержало соответствующие изменения в постановление, упрощающее порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей для фронта.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность сил обороны», — прокомментировал министр обороны Денис Шмыгаль.
Отмечается, что теперь воинские части смогут напрямую закупать как сами системы, так и их составляющие — электродвигатели, аккумуляторы и другие унифицированные комплектующие без бюрократических помех.
До сих пор закупка компонентов дронов и РЭБ усложнялась из-за того, что поставщики вынуждены были собирать полный пакет документов на кодифицированное изделие.
После принятия Кабмином изменений в Порядок осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, эти препятствия снимаются.
