Правительство разрешило военным частям напрямую покупать дроны и РЭБ
Военные части смогут напрямую закупать как сами системы, так и их составляющие. Правительство поддержало соответствующие изменения в постановление, упрощающее порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей для фронта.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность сил обороны», — прокомментировал министр обороны Денис Шмыгаль.
Отмечается, что теперь воинские части смогут напрямую закупать как сами системы, так и их составляющие — электродвигатели, аккумуляторы и другие унифицированные комплектующие без бюрократических помех.
До сих пор закупка компонентов дронов и РЭБ усложнялась из-за того, что поставщики вынуждены были собирать полный пакет документов на кодифицированное изделие.
После принятия Кабмином изменений в Порядок осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, эти препятствия снимаются.
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство разрешило военным частям напрямую покупать дроны и РЭБ
Топ-5 регионов Украины по объемам производства говядины
В Украине приняли закон о перезахоронении погибших военных
Какое влияние на экономику имело разрешение на выезд для 18−22-летних — ответ НБУ
Кличко: Киев готовится к самому сложному отопительному сезону за годы войны
В Украине усиливают киберзащиту