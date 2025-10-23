Кличко: Киев готовится к самому сложному отопительному сезону за годы войны Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Киев стоит на пороге четвертого в условиях военного положения отопительного сезона, который будет самым сложным за все годы полномасштабной войны.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Подготовка к отопительному сезону

По словам Кличко, в столице проводили ремонты самых изношенных и поврежденных врагом участков теплосетей, проводили гидравлические испытания, обновляли и оснащали котельные.

Также город увеличил запасы независимых источников питания и мобильных котельных, а в жилых домах реализовывалось софинансирование программ энергоустойчивости.

«Мы создавали защиту энергообъектов в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ. Строили, отмечу, своими силами», — подчеркнул мэр.

Новые вызовы из-за массированных атак

Кличко подчеркнул, что в этом году Киев сталкивается со сложными условиями за весь период полномасштабной войны. «Враг с особой яростью и систематически атакует энерго- и теплогенерирующие объекты — дронами и ракетами. Делает все, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру. В таких условиях сложно работать силам ПВО», — отметил он.

Мэр также упомянул другие регионы, где ситуация уже критическая — Чернигов, Славутич, Сумщину и другие города.

Решения Киевсовета

Кличко призвал депутатов Киевсовета принять важные бюджетные решения, позволяющие профинансировать дополнительные меры безопасности с учетом возможных сценариев атак. В частности, речь идет о реконструкции систем водоснабжения и водоотвода путем внедрения альтернативных или резервных источников питания, включая дополнительные генераторы.

Мэр отметил, что для этого придется перераспределить средства из других статей бюджета, несмотря на то, что из городской сметы уже «задним числом» изъяли 8 миллиардов гривен. «Государство компенсировало за счет киевлян даже содержание работников „Укрзализныци“», — подытожил Кличко.

Также Киевсовет должен принять обращение к Верховной Раде относительно увеличения расходов на укрепление обороноспособности Киева. «Речь идет как раз о средствах, которые цинично отобрали у столицы», — пояснил глава Киева.

Киевсовет обращается, чтобы эти средства были зачислены в общий фонд бюджета столицы. И были использованы исключительно по таким направлениям:

обеспечение финансирования усиленной защиты инженерно-транспортной, энергетической инфраструктуры, защитных сооружений гражданской защиты. Других объектов, оказывающих влияние на обеспечение жизнедеятельности столицы;

обеспечение финансирования усиленной защиты военных объектов и имущества, объектов и сооружений оборонного и специального назначения, расположенных в пределах Киева;

обеспечение финансирования усиления сил и средств противовоздушной обороны столицы.

