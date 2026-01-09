Санкционные активы: сколько средств получил фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Санкционные активы: сколько средств получил фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

В 2025 году поступления в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации активов, взимаемых в доход государства в пределах санкционного законодательства, составили 2,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

По информации Фонда госимущества Украины, более 3,2 млрд грн поступило в бюджет от других способов реализации санкционных активов, в том числе от их продаж и аренды. Это дополнительный финансовый ресурс, усиливающий экономическую устойчивость страны и обеспечивающий системное наполнение бюджета.

Самым большим разовым поступлением в 2025 году стала сумма, полученная от продажи на аукционе ЧАО «Винницабытхим», — 608 млн грн.

Отметим, что в июле 2024 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства и взыскал в доход государства 100% акций ЧАО «Винницабытхим», принадлежавших российскому акционерному обществу «Невская косметика».

Напомним, что именно Министерство юстиции Украины реализует санкцию взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц, которые своими действиями способствуют вооруженной агрессии рф (ст. 5−1 Закона Украины «О санкциях»).

За каждым взысканным в доход государства активом на основании решений Высшего антикоррупционного суда и постановлений Апелляционной палаты ВАКС стоит системная и профессиональная работа санкционной команды Министерства юстиции Украины и большого количества органов и учреждений, призванных способствовать сбору доказательной базы для подготовки исков о взыскании в доход государства активов подсанкционных лиц.

