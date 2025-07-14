Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит — Finance.ua

Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит
Признание должника банкротом — это фиксация его финансовой несостоятельности, предусматривающая старт ликвидационной процедуры. Ее производит назначенный судом ликвидатор из числа арбитражных управляющих. Процедура четко регламентирована Кодексом Украины по процедурам банкротства.
Более подробно о ней рассказали специалисты Министерства юстиции Украины.
Как суд признает должника банкротом
Хозяйственный суд объявляет должника банкротом, если он может погасить долги или восстановить платежеспособность путем санации и реструктуризации. После этого суд:
- принимает постановление о признании должника банкротом и открывает ликвидационную процедуру,
- назначает ликвидатора,
- устанавливает срок ликвидации (не более 12 месяцев),
- публикует сообщения на официальном портале судебной власти.
Что происходит после объявления банкротства
С момента признания должника банкротом:
- останавливается хозяйственная деятельность (кроме действий, сохраняющих имущество);
- новые долги не возникают, кроме расходов на ликвидацию;
- прекращаются полномочия руководства и владельцев предприятия;
- разрешена продажа имущества в соответствии с законом.
Как происходит продажа имущества
В ликвидационную массу включается все имущество и имущественные права должника. Ликвидатор:
- проводит инвентаризацию,
- согласовывает условия продажи с кредиторами,
- продает имущество на аукционе,
- направляет денежные средства на ликвидационный счет.
После этого покрываются расходы по процедуре и производятся выплаты кредиторам согласно очередности.
Когда предприятие прекращает существование
После завершения расчетов ликвидатор подает отчет и баланс в суд. Если имущества не осталось или оно не найдено:
- суд принимает прекращение юридического лица,
- определение передается госрегистратору для исключения из реестра.
Если имущества банкрота хватило для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, он считается не имеющим долгов и может продолжать свою предпринимательскую деятельность.
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