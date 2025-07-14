Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит — Finance.ua

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Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит

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Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит
Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит
Признание должника банкротом — это фиксация его финансовой несостоятельности, предусматривающая старт ликвидационной процедуры. Ее производит назначенный судом ликвидатор из числа арбитражных управляющих. Процедура четко регламентирована Кодексом Украины по процедурам банкротства.
Более подробно о ней рассказали специалисты Министерства юстиции Украины.

Как суд признает должника банкротом

Хозяйственный суд объявляет должника банкротом, если он может погасить долги или восстановить платежеспособность путем санации и реструктуризации. После этого суд:
  • принимает постановление о признании должника банкротом и открывает ликвидационную процедуру,
  • назначает ликвидатора,
  • устанавливает срок ликвидации (не более 12 месяцев),
  • публикует сообщения на официальном портале судебной власти.
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Что происходит после объявления банкротства

С момента признания должника банкротом:
  • останавливается хозяйственная деятельность (кроме действий, сохраняющих имущество);
  • новые долги не возникают, кроме расходов на ликвидацию;
  • прекращаются полномочия руководства и владельцев предприятия;
  • разрешена продажа имущества в соответствии с законом.

Как происходит продажа имущества

В ликвидационную массу включается все имущество и имущественные права должника. Ликвидатор:
  • проводит инвентаризацию,
  • согласовывает условия продажи с кредиторами,
  • продает имущество на аукционе,
  • направляет денежные средства на ликвидационный счет.
После этого покрываются расходы по процедуре и производятся выплаты кредиторам согласно очередности.

Когда предприятие прекращает существование

После завершения расчетов ликвидатор подает отчет и баланс в суд. Если имущества не осталось или оно не найдено:
  • суд принимает прекращение юридического лица,
  • определение передается госрегистратору для исключения из реестра.
Если имущества банкрота хватило для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, он считается не имеющим долгов и может продолжать свою предпринимательскую деятельность.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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