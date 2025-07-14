Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит — Finance.ua

Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит Сегодня 21:02

Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит

Признание должника банкротом — это фиксация его финансовой несостоятельности, предусматривающая старт ликвидационной процедуры. Ее производит назначенный судом ликвидатор из числа арбитражных управляющих. Процедура четко регламентирована Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Более подробно о ней рассказали специалисты Министерства юстиции Украины.

Как суд признает должника банкротом

Хозяйственный суд объявляет должника банкротом, если он может погасить долги или восстановить платежеспособность путем санации и реструктуризации. После этого суд:

принимает постановление о признании должника банкротом и открывает ликвидационную процедуру,

назначает ликвидатора,

устанавливает срок ликвидации (не более 12 месяцев),

публикует сообщения на официальном портале судебной власти.

Читайте также Как происходит розыск должника и его имущества: важные моменты

Что происходит после объявления банкротства

С момента признания должника банкротом:

останавливается хозяйственная деятельность (кроме действий, сохраняющих имущество);

новые долги не возникают, кроме расходов на ликвидацию;

прекращаются полномочия руководства и владельцев предприятия;

разрешена продажа имущества в соответствии с законом.

Как происходит продажа имущества

В ликвидационную массу включается все имущество и имущественные права должника. Ликвидатор:

проводит инвентаризацию,

согласовывает условия продажи с кредиторами,

продает имущество на аукционе,

направляет денежные средства на ликвидационный счет.

После этого покрываются расходы по процедуре и производятся выплаты кредиторам согласно очередности.

Когда предприятие прекращает существование

После завершения расчетов ликвидатор подает отчет и баланс в суд. Если имущества не осталось или оно не найдено:

суд принимает прекращение юридического лица,

определение передается госрегистратору для исключения из реестра.

Если имущества банкрота хватило для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, он считается не имеющим долгов и может продолжать свою предпринимательскую деятельность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.