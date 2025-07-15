Как будут выглядеть iPhone 17 и 17 Air — рендеры во всех цветах (фото) 15.07.2025, 01:21 — Технологии&Авто

В сети появились высококачественные рендеры iPhone 17 и iPhone 17 Air во всех возможных цветах, которые, по последним слухам, получат будущие новинки.

Эти подробные изображения обнародовал известный южнокорейский инсайдер yeux1122, ранее неоднократно делившийся достоверной информацией о будущих гаджетах Apple.

Судя по рендерам, дизайн смартфонов будет стильным и современным, с новыми цветовыми вариантами, которые должны заинтересовать разные категории пользователей.

Рендеры iPhone 17

Рендеры iPhone 17 Air

Детали о технических характеристиках, ценовой политике и других особенностях пока остаются в секрете, однако утечки и рендеры позволяют составить определенное представление о будущих устройствах.

Когда ждать презентации

9 или 10 сентября. Apple готовит главное событие осени — презентацию новых iPhone. И если верить свежей информации от Марка Гурмана из Bloomberg, мероприятие состоится

Как известно, Apple обычно проводит сентябрьские презентации на неделе после Дня труда в США, который в этом году приходится на 1 сентября. Это делает вторую неделю с 8 до 12 числа идеальным временем. Apple также избегает пятниц (в этом году это 12 сентября), как и годовщину 11 сентября, пишет Униан.

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Из десяти последних мероприятий, посвященных запуску новых iPhone, пять прошли во вторник и три — в среду. Так что вторник 9 сентября или среда 10 сентября выглядят наиболее вероятными вариантами.

Линейка смартфонов Apple в этом году изменится: нас по-прежнему ждут четыре модели, но вместо Plus-версии выйдет Air- или Slim-версия (название пока точное неизвестно). Она станет самым тонким смартфоном компании.

Напомним, ранее журналист Марк Гурман рассказал, что iPhone 17 Air мог стать первым в мире телефоном без портов. Но Apple решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

itechua По материалам:

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