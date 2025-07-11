Apple демонстрирует самые высокие темпы роста на мировом рынке компьютеров — Finance.ua
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Apple демонстрирует самые высокие темпы роста на мировом рынке компьютеров

Технологии&Авто
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Apple демонстрирует самые высокие темпы роста на мировом рынке компьютеров
Apple демонстрирует самые высокие темпы роста на мировом рынке компьютеров
Во втором квартале 2025 года глобальные поставки персональных компьютеров выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 68,4 млн единиц.
Об этом сообщает «Межа».
Положительная динамика зафиксирована в большинстве регионов, кроме США, где на рынок негативно повлияли пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа.
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Аналитики предполагают, что американский рынок остыл частично из-за накопления складских запасов в начале года, а также из-за снижения спроса на фоне ожиданий новых торговых ограничений.
Между тем другие страны демонстрируют уверенный спрос на ПК, обусловленный обновлением старых устройств и переходом пользователей на Windows 11. Лидером по объемам поставок остается Lenovo, реализовавшая 17 млн ​​компьютеров. Наибольший прирост показала Apple, увеличившая поставки на 21,4% и достигшая доли в 9,1% рынка. Компания заняла третье место, продав 6,2 млн компьютеров.
По материалам:
Mind
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