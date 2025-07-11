Apple демонстрирует самые высокие темпы роста на мировом рынке компьютеров — Finance.ua

Apple демонстрирует самые высокие темпы роста на мировом рынке компьютеров 11.07.2025, 02:16 — Технологии&Авто

Apple демонстрирует самые высокие темпы роста на мировом рынке компьютеров

Во втором квартале 2025 года глобальные поставки персональных компьютеров выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 68,4 млн единиц.

Об этом сообщает «Межа».

Положительная динамика зафиксирована в большинстве регионов, кроме США, где на рынок негативно повлияли пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа.

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Аналитики предполагают, что американский рынок остыл частично из-за накопления складских запасов в начале года, а также из-за снижения спроса на фоне ожиданий новых торговых ограничений.

Между тем другие страны демонстрируют уверенный спрос на ПК, обусловленный обновлением старых устройств и переходом пользователей на Windows 11. Лидером по объемам поставок остается Lenovo, реализовавшая 17 млн ​​компьютеров. Наибольший прирост показала Apple, увеличившая поставки на 21,4% и достигшая доли в 9,1% рынка. Компания заняла третье место, продав 6,2 млн компьютеров.

Mind По материалам:

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