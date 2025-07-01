Apple готовит бюджетный MacBook на базе процессора iPhone — Finance.ua

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Apple готовит бюджетный MacBook на базе процессора iPhone

Технологии&Авто
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Apple готовит бюджетный MacBook на базе процессора iPhone
Apple готовит бюджетный MacBook на базе процессора iPhone
Apple планирует выпустить новую, более доступную модель ноутбука, которая может стать революционным шагом в стратегии компании. Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что в середине 2025 или начале 2026 года начнется производство MacBook, оснащенного процессором A18 Pro — тем самым, который использует iPhone 16 Pro.
Об этом пишет 9to5Mac.
В отличие от традиционных моделей Mac, основанных на мощных чипах серии M, новый MacBook будет работать на A18 Pro. Несмотря на то, что этот чип менее производителен в многоядерных задачах, он демонстрирует высокую эффективность в одноядерных типичных для большинства повседневных задач пользователя.
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По данным Geekbench, A18 Pro имеет одноядерный результат в 3539 баллов, что лишь немного уступает новому M4. Многоядерная производительность (8772 балла) соотносится с показателями первого M1 — чипа, который до сих пор обеспечивает стабильную работу многих Mac-устройств.
Ожидается, что новая модель MacBook получит свежий дизайн и яркие цвета корпуса — среди потенциальных вариантов упоминаются серебристый, розовый и желтый. Такой подход может сделать новинку привлекательной для студентов, молодежи и широкой потребительской аудитории.
На данный момент самым дешевым ноутбуком Apple является MacBook Air с ценой от $999. Выход новой модели может изменить эту планку, ведь компания никогда раньше не предлагала ноутбуки дешевле этой отметки. По оценкам Куо, Apple планирует выпустить 5−7 миллионов единиц новой модели в 2026 году. Такой объем производства свидетельствует об амбициях компании занять новый сегмент рынка благодаря агрессивному ценообразованию.
По материалам:
double.news
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