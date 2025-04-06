Apple планирует выпустить новый MacBook Pro в следующем году — Finance.ua

Apple планирует выпустить новый MacBook Pro в следующем году
Apple готовит обновления MacBook Pro. Произойти это должно уже в 2026 году.
Об этом сообщает 9TO5Mac.
По информации инсайдеров, в новом MacBook Pro будет 3 обновления, которые достойны особого внимания. Они будут касаться экрана, дизайна и чипа.
Что изменится в будущем MacBook Pro
Дисплей. Apple планирует оснастить свой MacBook Pro новым OLED-дисплеем, чтобы сделать картинку более яркой, контрастной и цветной.
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Скорее всего, компания будет использовать схожую технологию дисплеев OLED с уже имеющейся в iPad Pro.
Из-за замены дисплея может измениться и выемка под камеру, в частности стать меньше.
Дизайн. MacBook Pro может получить новый дизайн, в частности, он должен стать более тонким. Однако этот пункт не содержит много информации о более детальных изменениях.
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Известно, что выйти новые MacBook Pro должны в 2 размерах, а именно 14 и 16 дюймов.
Чип. Новый MacBook Pro должен получить семейство чипов М6. Ожидается, что М6 должен стать первым поколением Apple Silicon, использующим технологию TSMC.
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