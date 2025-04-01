Франция оштрафовала Apple на 150 млн евро из-за нарушения согласия на обработку данных iOS — Finance.ua
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Франция оштрафовала Apple на 150 млн евро из-за нарушения согласия на обработку данных iOS

Фондовый рынок
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Франция оштрафовала Apple на 150 млн евро из-за нарушения согласия на обработку данных iOS
Франция оштрафовала Apple на 150 млн евро из-за нарушения согласия на обработку данных iOS
Французский антимонопольный орган оштрафовал компанию Apple на 150 млн евро, обвинив компанию в нарушении правил конфиденциальности пользователей iOS.
Об этом сообщает Bloomberg.
Расследование выявило, что система Apple Transparency Tracking (ATT — прозрачность отслеживания приложений) усложняет соблюдение европейских норм GDPR для разработчиков, заставляя их использовать многочисленные всплывающие окна.
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Дело было открыто после того, как группа рекламодателей подала жалобу регулятору, утверждая, что изменения в сборе данных, которые вступили в силу в 2021 году, навредят их доходам.
Французский регулятор считает, что способ реализации ATT является «злоупотреблением» с точки зрения конкурентного права, хотя сама структура не проблематична. Этот случай может привлечь внимание президента США Дональда Трампа, который предупредил, что нанесет ответный удар высокими тарифами после любых «непропорциональных» санкций против американских технологических компаний.
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Это решение вызвало беспокойство Apple, заявившей о своем «разочаровании» и отсутствии конкретных требований касательно изменений. Компания утверждает, что система обеспечивает пользователям больший контроль над личными данными.
Подобные расследования по Apple проводятся в других странах Европы, включая Германию, Польшу, Италию и Румынию.
Напомним, что Apple готовится представить свой первый складной iPhone, который станет одним из самых дорогих устройств компании. Ожидается, что смартфон будет позиционироваться как премиальный гаджет с инновационными возможностями на основе искусственного интеллекта.
По материалам:
Діло
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