Google и Apple получили предупреждение от ЕС из-за несоблюдения правил для техногигантов — Finance.ua
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Google и Apple получили предупреждение от ЕС из-за несоблюдения правил для техногигантов

Технологии&Авто
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Корпорация Alphabet Inc., владеющая Google, получила предупреждение от Европейского Союза о необходимости соблюдения правил для крупных технологических компаний, установленных в рамках закона Digital Markets Act (DMA).
Об этом сообщили UA news.
Европейская комиссия обвинила Google в том, что компания отдает предпочтение собственным сервисам в своей поисковой системе и ограничивает возможности разработчиков приложений направлять пользователей к предложениям вне магазина Play Store.
Эти обвинения могут привести к значительным финансовым штрафам для Google в случае невыполнения требований DMA. Представитель Google, Оливер Беттел, заявил, что такие решения могут ухудшить опыт европейских пользователей.
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В прошлом году Google уже проиграла судебное дело по штрафу в размере €2,4 млрд за злоупотребление монопольным положением в сфере поиска товаров.
Apple Inc. также оказалась под прицелом ЕС из-за ограничения доступа к своей операционной системе iOS. Компания должна изменить политику работы App Store, чтобы отвечать требованиям DMA.
Хотя текущее решение не предусматривает немедленного штрафа для Apple, ожидается, что в ближайшее время компания может получить наказание за препятствование разработчикам предлагать более дешевые подписки за пределами App Store.
Apple уже получила штраф в размере €1,8 млрд за аналогичные нарушения ранее. В заявлении компания подчеркнула, что новые правила «ограничивают» ее деятельность и негативно влияют на продукты и пользователей в Европе.
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Digital Markets Act (DMA) был принят в прошлом году с целью усиления антимонопольного регулирования крупных технологических корпораций.
Закон предусматривает строгие требования к компаниям, которые доминируют на рынке цифровых услуг, в частности, ограничения на использование собственных платформ для продвижения своих продуктов.
Максимальный штраф за нарушение DMA может достигать 10% глобального годового дохода компании. Для таких гигантов как Google и Apple это означает потенциальные потери в миллиарды долларов. Однако традиционные антимонопольные штрафы редко достигают таких масштабов.
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Решение ЕС по Google и Apple может обострить отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп ранее критиковал антимонопольные штрафы ЕС, называя их «тарифами» против американских компаний.
Он также угрожал ответить на действия ЕС новыми пошлинами на европейскую продукцию.
Несмотря на политическое давление со стороны США, ЕС продолжает внедрять DMA как ключевой инструмент борьбы с монополизацией рынка цифровых услуг.
Ожидается, что в ближайшее время регуляторы вынесут решения по другим технологическим гигантам, таким как Meta Platforms Inc., которая также находится под антимонопольным расследованием из-за модели подписки для доступа к Facebook и Instagram без рекламы.
По материалам:
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