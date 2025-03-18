IT-компании могут вернуться к очным собеседованиям из-за роста случаев мошенничества с ИИ — Finance.ua

IT-компании могут вернуться к очным собеседованиям из-за роста случаев мошенничества с ИИ Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

IT-компании могут вернуться к очным собеседованиям из-за роста случаев мошенничества с ИИ

Из-за стремительного роста популярности инструментов ИИ для получения правильных ответов во время собеседований, крупные технологические компании, включая Google, рассматривают возможность возврата к очным собеседованиям. Это решение связано с тем, что платформы на основе искусственного интеллекта, такие как Interview Coder, позволяют кандидатам обходить технические проверки во время виртуальных собеседований, пишет CNBC.

С переходом к удаленной работе и онлайн-собеседованиям, ставшим нормой во время пандемии COVID-19, кандидатам стало проще использовать ИИ-ассистентов. Такие инструменты могут генерировать код в режиме реального времени, анализировать технические вопросы и даже давать разъяснения к ответам — и все это без ведома интервьюеров.

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Один из самых известных инструментов — Interview Coder, стартап, созданный 21-летним студентом Колумбийского университета Чунгином «Роем» Ли. Платформа помогает кандидатам проходить собеседования в таких компаниях как Amazon, Meta и TikTok. Впрочем, когда компании узнают о мошенничестве кандидатов благодаря ИИ, они аннулируют предложения о работе.

Interview Coder быстро набирает популярность и компания прогнозирует, что к середине мая ее годовой доход достигнет $1 миллиона.

Другие подобные инструменты, такие как Leetcode Wizard, также набирают популярность, и тысячи пользователей утверждают, что получили работу благодаря ИИ.

Рекрутеры все чаще сталкиваются с кандидатами, которые выдают идеальные ответы, но не понимают логики своих решений. Теперь работодатели обращают внимание на типичные признаки мошенничества, такие как:

движения глаз в сторону внекадровых ИИ-ассистентов;

отображение сторонних приложений в стекле очков кандидатов;

паузы, после которых сразу следует слишком четкий ответ.

Генри Кирк, соучредитель стартапа Studio. init, провел виртуальное собеседование для 700 кандидатов и записал первый раунд. Он обнаружил, что более 50% соискателей мошенничали, используя искусственный интеллект.

«Я больше не могу доверять результатам собеседований, — говорит Кирк. — Единственный выход — вернуться к очному формату.»

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На фоне роста мошенничества с ИИ генеральный директор Google Сундар Пичаи предложил вернуть очные собеседования. Во время внутренней встречи в феврале сотрудники Google спросили руководство, следует ли компании снова проводить собеседования в офисе.

«Если мы все работаем в гибридном формате, то следует рассмотреть возможность проведения части собеседований в офисе, — ответил Пичаи. — Это поможет кандидатам понять культуру Google и будет полезно для обеих сторон.»

Другие компании также принимают меры:

Deloitte возобновила очные собеседования для своих программ в Великобритании.

Anthropic, компания-разработчик ИИ-чата Claude, запретила использование ИИ во время собеседований;

Amazon теперь заставляет кандидатов подтверждать, что они не будут использовать ИИ-ассистентов.

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