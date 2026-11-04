OpenAI откажется от ChatGPT Classic для Windows и MacOS

ChatGPT Classic – это предварительное официальное приложение OpenAI для Windows и macOS

OpenAI прекратит поддержку ChatGPT Classic 30 января 2027 года. Взамен пользователей призывают перейти на новую версию десктопного приложения, которая объединила доступ к ChatGPT, Work и Codex.

Об этом пишет 9to5mac.

ChatGPT Classic прекратит работу 30 января

ChatGPT Classic — это предварительное официальное приложение OpenAI для Windows и macOS, которое получило уточнение с термином «классический» после запуска обновленной версии несколько месяцев назад с разделением на режимы Chat, Work и Codex.

«Приложение ChatGPT Classic прекратит работу 30 января 2027 года, — говорится в сообщении, которое OpenAI разослала текущим пользователям. — Перейдите на новый ChatGPT, чтобы получить доступ к последним функциям. Вся ваша история чатов будет перенесена, так что вы сможете продолжить с того места, где остановились».

Ссылка в сообщении ведет на страницу загрузки с текущей версией десктопного приложения ChatGPT.

ChatGPT и Work объединят в одной вкладке

Кроме доступных функций, программа вскоре получит несколько важных обновлений: в частности, ChatGPT и Work объединят в одной вкладке, чтобы пользователи могли переходить от обычных разговоров к более сложным задачам без переключения между режимами.

Новый интерфейс начнут тестировать на небольшой группе пользователей в ближайшие недели. Codex, при этом, останется доступным в отдельном разделе.

OpenAI планирует объединить лимиты ChatGPT и Codex

Кроме того, OpenAI планирует объединить лимиты ChatGPT и Codex в общий пул, что позволит пользователям гибче распределять доступные ресурсы между различными инструментами.