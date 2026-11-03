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Самые дорогие автомобильные бренды 2026 года

Технологии&Авто
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Toyota
Toyota
В 2026 году стоимость большинства ведущих автомобильных брендов мира снизилась. Больше всего среди участников рейтинга потеряла Tesla — 38%, тогда как Ferrari и BYD, напротив, продемонстрировали рост.
Об этом сообщает Укравтопром.
Всего в список 100 самых дорогих брендов мира вошли 13 автопроизводителей.

Какие автомобильные бренды самые дорогие в 2026 году

В тройку лидеров среди автопроизводителей также попали Mercedes-Benz со стоимостью бренда $40,8 млрд и BMW — $38,4 млрд. Они заняли 20-е и 22-е места соответственно в общем рейтинге.
Полный список автомобильных брендов в Best Global Brands 2026:
  • 9 место — Toyota: $59,5 млрд (−20%);
  • 20 место — Mercedes-Benz: $40,8 млрд (−19%);
  • 22 место — BMW: $38,4 млрд (−18%);
  • 29 место — Hyundai: $25 млрд (+2%);
  • 45 место — Honda: $19,4 млрд (−22%);
  • 50 место — Tesla: $18,3 млрд (−38%);
  • 51 место — Ferrari: $17,7 млрд (+15%);
  • 65 место — Audi: $12,4 млрд (−19%);
  • 66 место — Porsche: $12,4 млрд (−17%);
  • 71 место — Volkswagen: $11,6 млрд (−23%);
  • 87 место — Kia: $8,8 млрд (+3%);
  • 89 место — BYD: $8,5 млрд (+5%);
  • 100 место — Nissan: $7,2 млрд (−23%).
Наибольшее падение стоимости среди автомобильных брендов зафиксировали у Tesla — минус 38% в год. В то же время, самый заметный рост продемонстрировала Ferrari, бренд которой подорожал на 15%. Положительную динамику также показали BYD (+5%), Kia (+3%) и Hyundai (+2%).
Для сравнения, самым дорогим брендом мира в общем рейтинге Best Global Brands 2026 стала Apple с отметкой $514,6 млрд.
Раньше мы рассказывали, сколько зарабатывают менеджеры по продажам авто в Украине. Медианное зарплатное предложение для менеджеров по продажам автомобилей в сентябре составило 47 500 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоУкравтопромTeslaVolkswagen
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