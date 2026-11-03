Самые дорогие автомобильные бренды 2026 года

В 2026 году стоимость большинства ведущих автомобильных брендов мира снизилась. Больше всего среди участников рейтинга потеряла Tesla — 38%, тогда как Ferrari и BYD, напротив, продемонстрировали рост.

Об этом сообщает Укравтопром

Всего в список 100 самых дорогих брендов мира вошли 13 автопроизводителей.

Какие автомобильные бренды самые дорогие в 2026 году

В тройку лидеров среди автопроизводителей также попали Mercedes-Benz со стоимостью бренда $40,8 млрд и BMW — $38,4 млрд. Они заняли 20-е и 22-е места соответственно в общем рейтинге.

Полный список автомобильных брендов в Best Global Brands 2026:

9 место — Toyota : $59,5 млрд (−20%);

: $59,5 млрд (−20%); 20 место — Mercedes-Benz : $40,8 млрд (−19%);

: $40,8 млрд (−19%); 22 место — BMW : $38,4 млрд (−18%);

: $38,4 млрд (−18%); 29 место — Hyundai : $25 млрд (+2%);

: $25 млрд (+2%); 45 место — Honda : $19,4 млрд (−22%);

: $19,4 млрд (−22%); 50 место — Tesla : $18,3 млрд (−38%);

: $18,3 млрд (−38%); 51 место — Ferrari : $17,7 млрд (+15%);

: $17,7 млрд (+15%); 65 место — Audi : $12,4 млрд (−19%);

: $12,4 млрд (−19%); 66 место — Porsche: $12,4 млрд (−17%);

71 место — Volkswagen : $11,6 млрд (−23%);

: $11,6 млрд (−23%); 87 место — Kia : $8,8 млрд (+3%);

: $8,8 млрд (+3%); 89 место — BYD : $8,5 млрд (+5%);

: $8,5 млрд (+5%); 100 место — Nissan: $7,2 млрд (−23%).

Наибольшее падение стоимости среди автомобильных брендов зафиксировали у Tesla — минус 38% в год. В то же время, самый заметный рост продемонстрировала Ferrari, бренд которой подорожал на 15%. Положительную динамику также показали BYD (+5%), Kia (+3%) и Hyundai (+2%).

Для сравнения, самым дорогим брендом мира в общем рейтинге Best Global Brands 2026 стала Apple с отметкой $514,6 млрд.