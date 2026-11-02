Первый складной iPhone разочаровывает покупателей: 5 проблем iPhone Duo

Первый складной смартфон Apple, iPhone Duo, появился в продаже всего несколько дней назад, но покупатели уже сообщают о проблемах с устройством. В то же время, сроки доставки предварительных заказов перенесли на 2027 год. Среди главных жалоб — трещины на внутреннем дисплее, плохая адаптация приложений и перегрев корпуса. И все это касается смартфона, который стоит $1999.

Apple не стала первой компанией, столкнувшейся с трудностями при выпуске сложного смартфона. Подобные проблемы раньше возникали у Samsung и Google. Однако от продукции Apple традиционно ожидают высокого качества. Несмотря на разработку специального шарнирного механизма и нанотекстурного покрытия, которое должно сделать складку менее заметной на дисплее, первые отзывы свидетельствуют, что новинка пока не лишена недостатков.

Трещины на внутреннем экране

Apple не уточняет, сколько циклов сборки и разложения выдерживает iPhone Duo, ограничиваясь заявлениями о его долговечности. В то же время некоторые владельцы уже сообщают о трещинах вдоль центрального сгиба, иногда сопровождающихся неисправностями правой части дисплея.

Специалисты iFixit предполагают, что причиной может быть чрезмерная нагрузка на шарнир, заедание подвижных деталей или нарушение их положения. Apple подтвердила, что знает о случаях повреждения небольшого количества устройств, и рекомендует владельцам обращаться в службу поддержки. В то же время компания не считает проблему массовой.

Недостаточная оптимизация приложений

Не все разработчики успели адаптировать свои приложения к новому формату дисплея. Поэтому в некоторых социальных сетях, банковских приложениях и играх появляются черные полосы, уменьшающие полезную площадь экрана. Часть разработчиков пока только растягивает интерфейс, готовя полноценные обновления.

Недостатки есть даже в собственных приложениях Apple. Например, Safari может оставлять большие пустые участки в нижней и правой частях экрана, поэтому пользователи видят меньше содержимого, чем могли бы.

Нестабильная температура корпуса

В iPhone Duo установили систему охлаждения с испарительной камерой, подобную той, которая используется в моделях iPhone 18 Pro. Она расположена над процессором A20 Pro и более эффективно отводит тепло во время игр, редактирования видео и одновременной работы с несколькими приложениями.

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Однако некоторые владельцы жалуются на нагрев даже при несложных задачах. Один из пользователей Reddit сообщил о перегреве во время беспроводной зарядки, другой во время просмотра ленты социальной сети. Среди возможных объяснений называют исходное индексирование данных и оптимизацию Siri, однако подтвержденной причины нет.

Ограниченные возможности камер

iPhone Duo получил четыре камеры: наружную фронтальную на 12 Мп, внутреннюю подэкранную на 4 Мп, основную на 48 Мп и сверхшироугольный модуль. По оценкам обозревателей и пользователей, основная и внешняя фронтальная камеры дают приемлемые результаты при хорошем освещении, но уступают камерам iPhone 18 Pro и некоторым предыдущим моделям.

Одним из главных недостатков стало отсутствие телеобъектива: при увеличении более 2x качество изображения заметно ухудшается. Внутренняя камера на 4 Мп хватает для видеозвонков в FaceTime, однако для смартфона за $1999 такие компромиссы могут стать аргументом против покупки.

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Ошибки в iOS

В системе iOS 27.2 на iPhone Duo встречаются программные сбои, связанные с необычным форматом дисплея. Некоторые приложения неправильно определяют ориентацию камеры, элементы интерфейса отображаются некорректно, а случайные нажатия затрудняют управление устройством.

На эти недостатки обратили внимание и тестировщики смартфона. В частности, разработчик Кристиан Селиг сообщил о проблемах с отображением Dynamic Island и отдельных элементов интерфейса в правой части экрана. Также не все разработчики учли особенности отображения Live Activities на новом устройстве.