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Apple установила цены на ремонт iPhone Duo — сколько стоят запчасти

Технологии&Авто
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iPhone Duo
iPhone Duo, www.pcmag.com
Ремонт складного смартфона Apple может стоить почти как новое устройство: за некоторые повреждения владельцам iPhone Duo придется заплатить до $1499. Дороже всего обойдется ремонт внутреннего экрана — без дополнительного страхового покрытия его замена стоит $999.
Об этом пишет издание Notebookcheck.

Сколько стоит ремонт iPhone Duo

Apple обнародовала ориентировочные цены на ремонт первого складного iPhone вне гарантийного покрытия AppleCare+. Стоимость зависит от типа повреждения.
Замена внешнего дисплея будет стоить $379, а ремонт внешнего экрана вместе с задним стеклом — $509. Обслуживание аккумулятора и ремонт основной камеры оцениваются в $229 за каждую услугу.
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За категорию «другие повреждения» придется заплатить до $1499. Последняя сумма составляет примерно 75% первоначальной стоимости смартфона.
Примерная стоимость обслуживания:
  • повреждение защитного/покровного слоя — $49
  • повреждение заднего стекла — $199
  • обслуживание аккумулятора — $229
  • повреждение задней камеры — $229
  • повреждение внешнего дисплея — $379
  • повреждение внешнего дисплея и заднего стекла — $509
  • повреждение внутреннего дисплея — $999
  • прочие повреждения — $1,499
iPhone Duo стоит от $1999.

Как AppleCare+ влияет на стоимость ремонта

AppleCare+ — это платно расширенная гарантия и программа технической поддержки компании Apple, которая дополняет стандартную 1-летнюю ограниченную гарантию и 90 дней бесплатной телефонной поддержки.
Если у пользователя есть AppleCare+, ремонт новинки от Apple обойдется дешевле. Так, ремонт внутреннего дисплея и устранение других случайных повреждений будут стоить по $99. Обслуживание аккумулятора будет бесплатным, а замена защитного слоя складного дисплея обойдется в $19.
AppleCare+ с покрытием на случай кражи или потери устройства стоит $19,99 в месяц, $199,99 в год или $399 за одноразовую оплату.
Напомним, предзаказы iPhone Duo открываются 16 октября 2026 года, а в продаже смартфон должен появиться 23 октября.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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