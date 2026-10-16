Ремонт складного смартфона Apple может стоить почти как новое устройство: за некоторые повреждения владельцам iPhone Duo придется заплатить до $1499. Дороже всего обойдется ремонт внутреннего экрана — без дополнительного страхового покрытия его замена стоит $999.
Об этом пишет издание Notebookcheck.
Сколько стоит ремонт iPhone Duo
Apple обнародовала ориентировочные цены на ремонт первого складного iPhone вне гарантийного покрытия AppleCare+. Стоимость зависит от типа повреждения.
Замена внешнего дисплея будет стоить $379, а ремонт внешнего экрана вместе с задним стеклом — $509. Обслуживание аккумулятора и ремонт основной камеры оцениваются в $229 за каждую услугу.
За категорию «другие повреждения» придется заплатить до $1499. Последняя сумма составляет примерно 75% первоначальной стоимости смартфона.
Примерная стоимость обслуживания:
- повреждение защитного/покровного слоя — $49
- повреждение заднего стекла — $199
- обслуживание аккумулятора — $229
- повреждение задней камеры — $229
- повреждение внешнего дисплея — $379
- повреждение внешнего дисплея и заднего стекла — $509
- повреждение внутреннего дисплея — $999
- прочие повреждения — $1,499
iPhone Duo стоит от $1999.
Как AppleCare+ влияет на стоимость ремонта
AppleCare+ — это платно расширенная гарантия и программа технической поддержки компании Apple, которая дополняет стандартную 1-летнюю ограниченную гарантию и 90 дней бесплатной телефонной поддержки.
Если у пользователя есть AppleCare+, ремонт новинки от Apple обойдется дешевле. Так, ремонт внутреннего дисплея и устранение других случайных повреждений будут стоить по $99. Обслуживание аккумулятора будет бесплатным, а замена защитного слоя складного дисплея обойдется в $19.
AppleCare+ с покрытием на случай кражи или потери устройства стоит $19,99 в месяц, $199,99 в год или $399 за одноразовую оплату.
Напомним, предзаказы iPhone Duo открываются 16 октября 2026 года, а в продаже смартфон должен появиться 23 октября.