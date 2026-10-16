YouTube Music начал помечать музыку, созданную с помощью ИИ

YouTube начал добавлять специальные метки к музыкальным трекам, размещенным в разделе для прослушивания музыки YouTube Music, с целью выделить в ленте песни, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта.
Прямоугольная метка с надписью «AI» появляется непосредственно на странице воспроизведения композиции, а по нажатию на нее пользователь может увидеть, какое участие принимал искусственный интеллект в создании трека.
Маркировка будет касаться как песен, полностью сгенерированных искусственным интеллектом, так и треков, для которых сгенерировали отдельные важные элементы, например вокал.
Для определения сгенерированных треков YouTube будет сотрудничать с музыкальными партнерами, а также использовать собственные инструменты для обнаружения ИИ-контента. В дальнейшем отметки планируется распространить и на основной сервис.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что ленту рекомендаций в YouTube можно будет настраивать самостоятельно. Пользователям нужно будет ввести запросы в специальное поле и искусственный интеллект Gemini создаст персонализированную ленту рекомендаций. В частности, можно попросить видеоподкасты для 20-минутной пробежки или подборку asmr-рецептов.