Figma представила новые инструменты для работы искусственного интеллекта

Дизайн-платформа Figma объявила о внедрении новых функций, которые должны задать четкие рамки и правила работы ИИ-агентов (как собственных, так и посторонних).

Главная цель обновлений — помочь искусственному интеллекту лучше понимать дизайн-системы компаний и строго соблюдать брендбуки при генерировании контента, сообщает TechCrunch.

Figma Specs: новый текстовый редактор для дизайн-правил

Компания дебютировала с функцией Figma Specs — это редактор на основе Markdown, позволяющий командам простым способом описывать свой язык дизайна. Документ служит единственным источником правды (reference) как для специалистов, так и для ИИ-агентов.

Specs может существовать как отдельный файл или размещаться непосредственно на холсте.

В документ можно интегрировать элементы из холста Figma, диаграммы FigJam, кодовые слои и фрагменты дизайна.

Команды могут подключать библиотеки дизайна, кода и инструкции, чтобы ИИ-агенты не нарушали установленные правила бренда из-за непредсказуемой природы искусственного интеллекта.

Кодовые слои (Code Layers) выходят в публичную бету

Функция Code Layers, которая добавляет кодинг непосредственно к дизайну на холсте для создания интерактивных прототипов, теперь доступна в открытом бета-тестировании (ранее с июня находилась в частной бете).

Пользователи могут просить ИИ-агента превратить дизайн в код или внести изменения в конкретную часть кода для быстрого создания прототипов.

Поддержка MCP

Также Figma объявила о поддержке более 20 новых инструментов через протокол MCP (Model Context Protocol). Среди них — Open Code, Dia, Grok Bot, а также индийский ИИ-стартап Sarvam.