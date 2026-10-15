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Volkswagen откажется от 75 моделей до 2035 года

Технологии&Авто
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Volkswagen
Volkswagen
Концерн Volkswagen Group планирует сократить количество моделей автомобилей примерно со 150 до 75 до 2035 года.
Компания хочет оптимизировать производство, снизить затраты и избежать дублирования моделей между своими брендами. Одной из причин изменений станет переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрокарам.
Об этом сообщает Auto Express.

Почему Volkswagen сокращает количество моделей

Руководитель Volkswagen Томас Шефер объяснил, что пересмотр модельного ряда стал закономерным шагом на фоне перемен в автомобильной промышленности. По его словам, компания не планирует бессистемно отказываться от автомобилей, а стремится сформировать оптимальную линейку моделей на будущее.
Одним из факторов станет постепенный переход на электромобили. К примеру, после 2035 года Volkswagen может не предлагать в Европе одновременно бензиновый Polo и его электрический аналог ID. Поло. Подобный подход могут применить и к компактным кроссоверам.
В результате часть автомобилей с подобным предназначением исчезнет из модельного ряда, а выбор для покупателей станет более упорядоченным.
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Концерн хочет снизить конкуренцию между собственными брендами

Еще одна причина сокращения — необходимость избежать чрезмерной внутренней конкуренции. Volkswagen, Skoda и Cupra предлагают автомобили, которые могут иметь схожие размеры и характеристики.
Чтобы снизить дублирование, концерн планирует теснее координировать разработку машин и технологий. Для этого будут создаваться так называемые группы синергии, в рамках которых будут распределяться ответственность между брендами за разработку моделей и технических решений.
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Такой подход должен помочь компании эффективно использовать ресурсы и избегать лишних затрат на создание автомобилей со схожими характеристиками.

Как Volkswagen планирует упростить производство

Сокращение модельного ряда является частью стратегии Volkswagen Group Future Plan 2030. Концерн стремится унифицировать платформы и электронные системы автомобилей, а также снизить количество технических вариантов.
Согласно плану, к 2035 году количество моделей должно сократиться примерно на 50%, а сложность модельного ряда — на 75%. Ожидается, что это позволит снизить издержки и упростить производственные процессы.
В то же время Volkswagen не планирует сосредотачиваться только на нескольких автомобилях или отказываться от целых сегментов. Концерн и дальше будет охватывать разные категории покупателей: от более доступных автомобилей Skoda до премиальных моделей Porsche, Lamborghini и Bentley.
Главная цель изменений — убрать лишние модели и комплектации, сохранив конкурентное предложение для покупателей.
По материалам:
uamotors
АвтоVolkswagen
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