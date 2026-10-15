Volkswagen откажется от 75 моделей до 2035 года

Концерн Volkswagen Group планирует сократить количество моделей автомобилей примерно со 150 до 75 до 2035 года.

Компания хочет оптимизировать производство, снизить затраты и избежать дублирования моделей между своими брендами. Одной из причин изменений станет переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрокарам.

Об этом сообщает Auto Express

Почему Volkswagen сокращает количество моделей

Руководитель Volkswagen Томас Шефер объяснил, что пересмотр модельного ряда стал закономерным шагом на фоне перемен в автомобильной промышленности. По его словам, компания не планирует бессистемно отказываться от автомобилей, а стремится сформировать оптимальную линейку моделей на будущее.

Защитите свой автомобиль на все 100%! Сравнивайте и выбирайте лучший вариант каско прямо на Finance.ua. 🚙

Одним из факторов станет постепенный переход на электромобили. К примеру, после 2035 года Volkswagen может не предлагать в Европе одновременно бензиновый Polo и его электрический аналог ID. Поло. Подобный подход могут применить и к компактным кроссоверам.

В результате часть автомобилей с подобным предназначением исчезнет из модельного ряда, а выбор для покупателей станет более упорядоченным.

Концерн хочет снизить конкуренцию между собственными брендами

Еще одна причина сокращения — необходимость избежать чрезмерной внутренней конкуренции. Volkswagen, Skoda и Cupra предлагают автомобили, которые могут иметь схожие размеры и характеристики.

Чтобы снизить дублирование, концерн планирует теснее координировать разработку машин и технологий. Для этого будут создаваться так называемые группы синергии, в рамках которых будут распределяться ответственность между брендами за разработку моделей и технических решений.

Читайте также Volkswagen и Audi отзывают почти 2,9 млн авто по всему миру

Такой подход должен помочь компании эффективно использовать ресурсы и избегать лишних затрат на создание автомобилей со схожими характеристиками.

Как Volkswagen планирует упростить производство

Сокращение модельного ряда является частью стратегии Volkswagen Group Future Plan 2030. Концерн стремится унифицировать платформы и электронные системы автомобилей, а также снизить количество технических вариантов.

Согласно плану, к 2035 году количество моделей должно сократиться примерно на 50%, а сложность модельного ряда — на 75%. Ожидается, что это позволит снизить издержки и упростить производственные процессы.

В то же время Volkswagen не планирует сосредотачиваться только на нескольких автомобилях или отказываться от целых сегментов. Концерн и дальше будет охватывать разные категории покупателей: от более доступных автомобилей Skoda до премиальных моделей Porsche, Lamborghini и Bentley.