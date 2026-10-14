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Google открыла глобальный доступ к ИИ-модели Gemini 4 Argon

Технологии&Авто
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Модель ориентирована на длительные многошаговые задания
Модель ориентирована на длительные многошаговые задания
Google открыла глобальный доступ к своей флагманской ИИ-модели Gemini 4 Argon. Она появилась в приложении Gemini и режиме ИИ в поиске для подписчиков Google AI Pro и Ultra, а разработчики и компании могут использовать его через API.
Gemini 4 Argon представили в конце сентября, но первоначально модель получила лишь ограниченная группа специалистов по кибербезопасности. Google использовала этот период для дополнительного тестирования защиты перед массовым запуском.
Модель ориентирована на длительные многошаговые задачи в программировании, финансах, юриспруденции, науке и кибербезопасности. Она поддерживает текст, изображения, аудио и видео, а общий лимит входящих и исходящих данных составляет 1 млн токенов.

Gemini Argon может выполнять задачи в фоновом режиме

В приложении Gemini появился отдельный режим Tasks. В нем Argon может самостоятельно выполнять задания в фоновом режиме через подключенные сервисы Google и сторонние приложения. Компания заявляет о поддержке более 40 сервисов, включая Adobe, Shopify, Instacart и OpenTable.
Например, модель может разработать набор документов, подготовить презентацию, создать письмо клиенту и настроить повторение такого процесса для будущих запросов. В Gemini для macOS также появился интерфейс программирования Google Antigravity, позволяющий переходить от обычного разговора к работе с кодом.
Google отдельно поработала над стилем ответов. По утверждению компании, Argon выражается прямо, реже повторяется, лучше соблюдает заданный стиль и обходится без лишних клише. При длительных задачах модель чаще извещает пользователя о ходе работы.

Сколько стоит использование Gemini 4 Argon

Gemini 4 Argon доступна через платный уровень Gemini API. До 30 ноября будет действовать начальная цена $2 за миллион входящих и $10 за миллион исходящих токенов. После этого тарифы вырастут до $4 и $20 соответственно.
По результатам собственных тестов Google Argon опережает конкурентов в ряде задач по профессиональной работе, программированию, анализу длинного контекста и мультимодальных данных. В то же время GPT-6 Astra и Claude Opus 5.5 остаются сильнее в отдельных тестах по программированию, управлению компьютером и научным задачам, поэтому безусловного преимущества во всех сценариях у модели нет.
Отдельная версия Argon с ослабленными ограничениями для кибербезопасных задач Google продолжит предоставлять проверенным специалистам через программу Fairwind.
По материалам:
mezha.media
GoogleИИ
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