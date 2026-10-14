BMW представила Concept 7 Protection, концептуальный бронированный седан на базе 7 Series, сочетающий защиту от пистолетных шаров с обычной внешностью роскошного автомобиля.

Модель ориентирована на частных клиентов и руководителей компаний, которым требуется дополнительная защита от ограблений, угона автомобиля и конфликтов на дорогах.

Концепт построен на основе BMW M760e xDrive. Его подзаряжаемая гибридная силовая установка сочетает 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с электромотором и развивает суммарную мощность 603 л.с. и крутящий момент 800 Нм.

Бронирование интегрировано в конструкцию кузова. Двери оснащены более толстым пуленепробиваемым стеклом и баллистической сталью, а в других частях кузова используются композитные материалы, армированные волокном.

Все защитные элементы скрыты под обычными кузовными панелями, поэтому автомобиль сохраняет характерные пропорции и оформление салона BMW 7 Series.