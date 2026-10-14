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Новый топливозаправщик Ford Trucks с мощным двигателем

Технологии&Авто
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Новый топливозаправщик Ford Trucks с мощным двигателем
Новый топливозаправщик Ford Trucks с мощным двигателем
В Украине был изготовлен и передан новому владельцу современный автотопливозаправщик на шасси Ford Trucks 1833 DC.
Об этом сообщила компания АВТЕК, занимающаяся поставкой коммерческой и специализированной техники.
Цистерну и топливозаправочное оборудование для автомобиля изготовил украинский завод спецтехники «Техкомплект».
Новинка предназначена для транспортировки и заправки топливом непосредственно на местах ее эксплуатации. Такие автомобили могут использоваться на строительных площадках, сельском хозяйстве, транспортных предприятиях и других отраслях, где необходимо оперативное обеспечение горючим.
Новый топливозаправщик Ford Trucks с мощным двигателем
Главной особенностью топливозаправщика стала цистерна вместимостью 11 кубометров, или 11 тысяч литров. Она разделена на два уровня секции, что позволяет организовать отдельное хранение и выдачу горючего.
Для этого спецавтомобиль оборудовали двумя независимыми заправочными системами. Каждая из них имеет свой насос, счетчик, топливораздаточный рукав и заправочный пистолет. Такое решение обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет использовать секции цистерны независимо друг от друга.
По материалам:
MMR
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