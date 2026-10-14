Новый топливозаправщик Ford Trucks с мощным двигателем

В Украине был изготовлен и передан новому владельцу современный автотопливозаправщик на шасси Ford Trucks 1833 DC.

Об этом сообщила компания АВТЕК, занимающаяся поставкой коммерческой и специализированной техники.

Цистерну и топливозаправочное оборудование для автомобиля изготовил украинский завод спецтехники «Техкомплект».

Новинка предназначена для транспортировки и заправки топливом непосредственно на местах ее эксплуатации. Такие автомобили могут использоваться на строительных площадках, сельском хозяйстве, транспортных предприятиях и других отраслях, где необходимо оперативное обеспечение горючим.

Главной особенностью топливозаправщика стала цистерна вместимостью 11 кубометров, или 11 тысяч литров. Она разделена на два уровня секции, что позволяет организовать отдельное хранение и выдачу горючего.