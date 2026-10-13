Какие новые автомобили чаще всего предлагали в сентябре

Медианная заявленная цена объявлений, которые оставались активными в конце августа, но выбыли до конца сентября, составила $36,417.

В конце сентября 2026 года на Auto. ria было на 13% меньше объявлений о продаже новых легковых автомобилей, чем месяцем ранее. В то же время, медианная заявленная цена выросла на 5,3% до $38 591.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Отмечается, что такая динамика свидетельствует не обязательно об общем подорожании машин, но и об изменении структуры предложения: более дешевых позиций стало меньше, тогда как новые объявления чаще касались более дорогих автомобилей.

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По состоянию на 30 сентября на онлайн-площадке было 7 409 активных объявлений о продаже новых легковушек против 8 514 в конце августа.

Совокупная заявленная стоимость автомобилей в предложении за месяц уменьшилась с $455,02 млн до $395,25 млн, или на 13,1%. Это почти соответствует сокращению количества объявлений. В то же время медианная цена выросла с $36 655 до $38 591.

За месяц обновилась значительная часть предложения

Из 8 514 объявлений, активных в конце августа, к концу сентября в предложении осталось 5 223. Еще 3 291 позиция выбыла, зато появились 2 186 новых объявлений, которые оставались активными на конец месяца.

«Поэтому сокращение общего количества предложений не означает, что рынок новых авто „замер“. Напротив, внутри него произошла достаточно активная ротация, просто объем новых поступлений оказался меньше количества позиций, которые оставили онлайн-предложение», — отмечают эксперты.

Почему медианная цена выросла

Причины повышения медианной цены заметны при сравнении выбывших из предложения автомобилей и новых поступлений.

Медианная заявленная цена объявлений, которые оставались активными в конце августа, но выбыли на конец сентября, составила $36 417. Для автомобилей, которые появились в сентябре и оставались активными в конце месяца, медиана была уже $41 770, то есть примерно на 14,7% выше. Именно эта разница и сместила всеобщую медиану вверх.

Следовательно, новые поступления имели более дорогую структуру, чем выбывшее предложение. Это повлияло на общую медианную цену, которая за месяц выросла на 5,3%.

Поэтому этот показатель не следует трактовать как одинаковое удорожание всех новых автомобилей. Для более точной оценки рынка следует учитывать конкретные модели, ценовые сегменты и изменение состава предложения.

Какие модели чаще всего предлагали в сентябре

В конце сентября наиболее активных объявлений среди новых легковушек имел BYD Sea Lion 06 — 203 позиции с медианной ценой $33 900.

Какие модели формировали онлайн-витрину, eauto.org.ua

Далее следовали Skoda Kodiaq со 172 объявлениями, Hyundai Tucson из 154, Renault Duster из 146, Volkswagen Touareg со 144 и Volkswagen Tiguan из 141.

Особенно заметно обновился Volkswagen Touareg: из 144 объявлений, активных в конце сентября, 82 появились в течение месяца.

Бензиновые авто составили 33,8% активного предложения, а дизельные — 26,7%. Доля электромобилей составила 14,6%, обычных гибридов — 13,7%, мягких гибридов — 6,7%, плагин-гибридов — 3,7%, а электромобилей с увеличителем запаса хода — 0,8%.