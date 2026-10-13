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Половина руководителей в Британии назвали ИИ фактором роста производительности

Технологии&Авто
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ИИ опередил традиционные способы повышения эффективности
ИИ опередил традиционные способы повышения эффективности
Половина руководителей британских компаний назвали искусственный интеллект одним из трех величайших факторов повышения производительности их бизнеса за последний год. В то же время, только 14% из них имеют полную видимость затрат на ИИ в реальном времени.
Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на исследование EY.

Проблема с оценкой отдачи

По данным исследования, 32% британских руководителей не могут по достоинству оценить рентабельность инвестиций в искусственный интеллект. Это затрудняет определение того, превращается ли влияние технологии в финансовую ценность для компаний.
ИИ опередил традиционные способы повышения эффективности: 40% респондентов отнесли к главным факторам переработки и упрощения бизнес-процессов, а 38% - повышения квалификации работников.
Управляющий партнер EY в Великобритании и Ирландии Сильвия Риндоне заявила, что бизнес стремится к четким доказательствам того, что такие инвестиции обеспечивают более высокую производительность и измеряемую деловую ценность.

Устаревшие системы и недостаток навыков

Препятствиями для более широкого применения ИИ остаются устаревшие системы и организационная сложность. Их назвали существенными барьерами соответственно 34% и 29% управленцев.
Также бизнес беспокоит дефицит навыков: 74% руководителей Британии ожидают, что в течение следующих трех лет эта проблема усугубится.
Руководитель направления ИИ и данных EY в Великобритании и Ирландии Мэтью Рингельгайм отметил, что реализация ценности от ИИ зависит от тщательного анализа, четких стратегических решений и дисциплинированного исполнения.
По материалам:
Процес
ИИ
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