Половина руководителей в Британии назвали ИИ фактором роста производительности

Половина руководителей британских компаний назвали искусственный интеллект одним из трех величайших факторов повышения производительности их бизнеса за последний год. В то же время, только 14% из них имеют полную видимость затрат на ИИ в реальном времени.

Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на исследование EY.

Проблема с оценкой отдачи

По данным исследования, 32% британских руководителей не могут по достоинству оценить рентабельность инвестиций в искусственный интеллект. Это затрудняет определение того, превращается ли влияние технологии в финансовую ценность для компаний.

ИИ опередил традиционные способы повышения эффективности: 40% респондентов отнесли к главным факторам переработки и упрощения бизнес-процессов, а 38% - повышения квалификации работников.

Управляющий партнер EY в Великобритании и Ирландии Сильвия Риндоне заявила, что бизнес стремится к четким доказательствам того, что такие инвестиции обеспечивают более высокую производительность и измеряемую деловую ценность.

Устаревшие системы и недостаток навыков

Препятствиями для более широкого применения ИИ остаются устаревшие системы и организационная сложность. Их назвали существенными барьерами соответственно 34% и 29% управленцев.

Также бизнес беспокоит дефицит навыков: 74% руководителей Британии ожидают, что в течение следующих трех лет эта проблема усугубится.